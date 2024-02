OM : Gennaro Gattuso, une grosse décision pour son avenir ?

En pleine crise de résultats depuis le début de l’année, l’Olympique de Marseille pourrait prendre une énorme décision d’ici la fin de la saison vis-à-vis de son entraîneur Gennaro Gattuso.

OM : Gennaro Gattuso dans le dur

L’Olympique de Marseille vit une période de crise terrible avec un début d’année 2024 plus que compliqué. Samuel Gigot et ses partenaires n’ont remporté le moindre de leurs quatre derniers matchs cette année. Une première depuis 2001, année à laquelle l’OM n’a pu être en mesure de remporter un match en début d’année. L’un des responsables tout de suite trouvé est Gennaro Gattuso. Nommé en septembre 2023, après la démission de Fabio Grosso, le technicien italien a un contrat jusqu’à la fin de la saison 2023-2024, avec une prolongation possible en cas de qualification pour la Ligue des champions. Et c’est bien là que se jouera son avenir.

Photo : Gennaro Gattuso

Alors que l’OM vise l’une des quatre premières places de Ligue 1, les Phocéens sont actuellement septièmes, soit à cinq points de Lille, qui occupe la quatrième place. Gennaro Gattuso a exprimé sa frustration et son impuissance après le match nul contre Strasbourg, qu’il a qualifié de « pire mi-temps » qu’il ait vue depuis qu’il est à Marseille.

Gennaro Gattuso viré cet été ?

Face à cette situation, les supporters de l’OM sont de plus en plus mécontents et ne manquent aucune occasion de le faire savoir. De quoi laisser place à une crise entre les supporters et leur club. Désormais, l’idée d’un départ de Gattuso commence par naître du côté de Pablo Longoria. L’Italien présente actuellement le pire bilan pour un entraîneur, depuis 2016, qui a marqué le début de l’ère McCourt. Après le nul 1-1 contre le FC Metz, l’ancien de Naples avait indiqué que « ça peut sembler utopique de parler de cette quatrième place », même s’il préfère s’accrocher à son objectif, pour continuer son aventure.