Mercato OM : Pablo Longoria prêt à foncer sur une pépite portugaise ?

Après un hiver mouvementé qui a vu l’OM enregistre quelques renforts, Pablo Longoria est peut-être déjà tourné vers la prochaine fenêtre des transferts. Une cible portugaise est annoncée dans le viseur du dirigeant marseillais.

Mercato OM : Pablo Longoria sur la piste de Paulo Bernardo

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté cette saison en championnat. Avec une place européenne en ligne de mire, Gennaro Gattuso et ses hommes s’éloignent chaque jour de plus du Top 4 de la Ligue 1 française. Le nul concédé face à FC Metz laisse l’OM à la septième place, soit à cinq points de la quatrième actuellement occupée par Lille. Malgré les renforts signés cet hiver, Pablo Longoria semble n’avoir pas encore trouvé la bonne formule pour rééquilibrer le club. Il a le regard déjà tourné vers le futur, avec le mercato estival qui se prépare déjà.

Pablo Longoria pourrait tenter d’attirer Paulo Bernardo dès l’été prochain à l’Olympique de Marseille. Il s’agit d’un milieu de terrain, box to box, reconnu pour sa capacité à couvrir beaucoup de terrain et sa grande technique. Âgé de 22 ans, le natif de Almada évolue actuellement sous les couleurs du Celtic Glasgow, prêté par Benfica où il est sous contrat jusqu’en 2027. Pour réussir à faire venir le jeune portugais à Marseille, la direction phocéenne doit débourser un minimum de huit millions d’euros. Paulo Bernardo intéresse également des clubs comme Chelsea et Fulham.