PSG : Enrique annonce la couleur pour Mbappé contre la Real Sociedad

Après la victoire du PSG face au LOSC (3-1), samedi soir, Luis Enrique a donné des nouvelles de Kylian Mbappé avant le choc de Ligue des Champions contre la Real Sociedad.

PSG : Luis Enrique assure que « Mbappé sera à 100% contre la Real Sociedad »

Pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est imposé face à Lille OSC (3-1) ce samedi soir au Parc des Princes, sans Kylian Mbappé, resté sur le banc après un vilain tacle reçu mercredi en Coupe de France contre le Stade Brestois.

Après le match contre les hommes de Paulo Fonseca, Luis Enrique a rassuré tous les supporters parisiens sur l’état de la cheville de son attaquant de 25 ans. Le technicien espagnol assure même que le meilleur joueur du PSG « sera à disposition, à 100%, sans aucun doute » pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, mercredi soir, au Parc des Princes.

Le successeur de Christophe Galtier explique surtout qu’il n’a « pas voulu prendre de risque » avec le champion du monde 2018 après le vilain geste dont il a été victoire face à Brest. « Si ça avait été une finale, il aurait joué », assure Luis Enrique, qui a tenu à faire baisser la pression sur la Ligue des Champions.

Luis Enrique appelle au calme avant la Real Sociedad

Au micro de Canal+, Luis Enrique a lancé un appel au calme à quatre jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Pour l’ancien entraîneur du FC Barcelone, l’équipe du Paris Saint-Germain est bien préparée, prête à en découdre avec les Basques. La tension qui monte avant cette rencontre n’a donc pas lieu d’être.

« Mercredi ? Le mieux, ce sera d’en profiter. Il y a beaucoup de tension, on en parle beaucoup à la télé, mais il ne s’agit pas de cela. Relax ! L’équipe va bien, elle est préparée, on va en profiter. On est prêt ! », a assuré Enrique.