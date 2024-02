Mercato OL : Un recrue de Lyon encore en rodage

Les sept recrues hivernales de Lyon ont tous joué avec leur nouvelle équipe. Le dernier à avoir fait sa première apparition apprécie ses débuts et se projette.

Mercato : Saïd Benrahma encore en mode adaptation

Septième recrue de l’Olympique Lyonnais cet hiver, Saïd Benrahma (28 ans), a fait ses débuts avec le club rhodanien, dimanche, lors de la victoire sur Montpellier HSC, au stade de la Mosson (1-2). Il était titulaire et a disputé près d’une heure de jeu, avant de céder sa place à Rayan Cherki (57e). L’ailier algérien pense qu’il est encore en mode adaptation, une dizaine de jours après son arrivée à Lyon. Cependant, il estime qu’il ne s’attendait pas à pareil début sous le maillot de l’OL. « Je ne pouvais pas mieux commencer, je suis super content », a-t-il confié au média du club.

Resté à l’écart du groupe de West Ham, en prévision de son transfert, Saïd Benrahma n’avait plus joué depuis son dernier match contre Brighton, le 2 janvier. Il était donc impatient de rejouer. « Je voulais être sur le terrain, je voulais jouer », a-t-il déclaré, tout en se réjouissant des derniers résultats de Lyon. « Avec trois matchs, trois victoires, il faut continuer sur cette lancée », a indiqué le nouveau N°17 des Gones.

Gift Orban et Malick Fofana déjà décisifs avec Lyon

Pour rappel, Saïd Benrahma a été prêté à Lyon jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat dans son contrat. Sa signature a été enregistré le lendemain de la fermeture du mercato, grâce à une autorisation expresse de la FIFA. Concernant les six autres recrues, deux d’entre elle ont déja été décisives, notamment Gift Orban (avant-centre) et Malick Fofana (ailier gauche). Ils sont auteurs d’un but chacun en coupe de France.