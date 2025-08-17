Mercato : Le PSG entérine le départ de Donnarumma à Nantes !

Plus aucun doute possible. C’est terminé entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Déjà absent lors de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le gardien de but italien vient ocre d’être écarté pour le premier match de la saison à Nantes.

Mercato PSG : Donnarumma se rapproche de Manchester City

Devenu indésirable au Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma vit ses derniers jours à Paris. L’ancien portier de l’AC Milan rentre dans la dernière année de son contrat et les négociations pour une prolongation n’ont pas abouti à un accord. Les dirigeants parisiens ne souhaitant pas lui donner l’augmentation salaire qu’il réclame après ses performances extraordinaires qui ont conduit les Rouge et Bleu à leur premier sacre en Ligue des Champions.

Poussé vers la sortie sur ce mercato estival, Donnarumma se serait déjà mis d’accord contractuellement avec Manchester City. Une nouvelle confirmée par divers médias, dont le quotidien La Stampa et Fabrizio Romano, qui évoquent un salaire de plus de 12 millions d’euros annuels pour le gardien de 26 ans. Si le club anglais attend le départ d’Ederson à Galatasaray pour finaliser le deal avec le PSG, les Skyblues seraient prêts à débourser 35 millions d’euros pour le protégé de Luis Enrique.

De son côté, La Repubblica affirme que Nasser Al-Khelaïfi attend un chèque de 50 millions d’euros pour céder Gianluigi Donnarumma à Manchester City. En attendant de connaître le dénouement de cette affaire, l’entraîneur du Paris SG continue d’envoyer des signaux quant à la fin de sa collaboration avec le natif de Castellammare di Stabia.

Donnarumma absent du groupe du PSG contre le FC Nantes

Le PSG lance sa saison 2025-2026 en Ligue 1 ce dimanche, à 20h45, face au FC Nantes au stade de La Beaujoire. À quelques heures de ce match, le club de la capitale a dévoilé le groupe retenu par Luis Enrique. Comme face à Tottenham le mercredi passé, Gianluigi Donnarumma ne fait pas partie du contingent parisien pour le déplacement à Nantes.

Sur le départ, Donnarumma et Randal Kolo Muani sont logiquement laissés de côté. Idem pour Presnel Kimpembe (malade) et Senny Mayulu (reprise). Par contre, la dernière recrue Ilya Zabarnyi est présent et pourrait même connaître ses premières minutes en match officiel sous ses nouvelles couleurs. Le défenseur central ukrainien pourrait déjà remplacer Marquinhos ce soir.

« S’il jouera contre Nantes ? Peut-être. Il a beaucoup de qualités, c’est un renfort très important », a notamment déclaré Luis Enrique lors de sa conférence de presse d’avant-match. Suspendu après son carton rouge reçu en finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea, Joao Neves est suspendu pour cette première journée de Ligue 1.

Le groupe du PSG face au FC Nantes

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho.

Milieux : Ruiz, Vitinha, Lee, Zaïre-Emery.

Attaquants : Dembélé, Kvaratskhelia, Ramos, Doué, Barcola, Mbaye.