Mercato FC Nantes : 40M€ ! Waldemar Kita dégoûte le Paris FC

À deux semaines de la clôture du mercato estival, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, ne semble pas disposé à se laisser dépouiller aussi facilement par le Paris FC. Très en vue lors du présent marché des transferts, le promu serait prêt à jeter l’éponge face aux Canaris.

Mercato : Kita fixe un nouveau prix pour un crack du FC Nantes

À quelques heures de l’entrée en lice du FC Nantes en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, Waldemar Kita reste intransigeant pour Matthis Abline. Après avoir repoussé un chèque de 25 millions d’euros du Paris FC, le président nantais attend beaucoup plus pour son attaquant de 22 ans. Dans une interview accordée au JDD, le patron du club de Nantes a évoqué un nouveau prix pour l’international espoir français. Alors qu’il avait annoncé au journal L’Équipe qu’il attendait 50 millions d’euros pour laisser partir Matthis Abline, Waldemar Kita évalue désormais le natif d’Angers à 40 millions d’euros.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes: Changement de cadence pour Matthis Abline

À voir

Mercato : La Juventus Turin écoeure l’OM pour un plan à 15M€

« Où en est le dossier Abline ? J’ai défini un prix pour le transférer : 40M€. Ai-je raison ou tort ? Si le club intéressé a les moyens, il achète. Sinon, il n’achète pas. Je ne force personne. Je n’ai pas besoin de vendre le joueur, mais de le garder. Mon fils (Franck, le directeur général du FC Nantes) et moi, on l’a vraiment soutenu, alors que certains entraineurs connus n’en voulaient pas.

C’est un super gamin et il a de super parents, mais je ne peux pas maitriser son entourage. Je ne suis pas convaincu, en outre, qu’il soit prêt à partir. Il peut encore apprendre beaucoup de choses, surtout avec notre nouvel entraineur (Luis Castro), qui fait du super boulot », a déclaré le propriétaire du FC Nantes. Aux dernières nouvelles, cette exigence aurait refroidi les ardeurs du Paris FC.

Le Paris FC abandonne la piste Matthis Abline

En effet, à en croire les renseignements obtenus par le quotidien L’Équipe, Matthis Abline était prêt à répondre favorablement à l’appel du Paris FC. Toutefois, le prix fixé par Waldemar Kita serait jugé trop élevé. En plus de Moses Simon, le club parisien aurait souhaité s’offrir les services d’un autre attaquant du FC Nantes et serait tombé sous le charme de Matthis Abline.

Lisez aussi : FC Nantes : le Paris FC fixe son prix pour Matthis Abline

À voir

Mercato: Le PSG annonce un coup de génie à 13M€ avant Nantes

Toutefois, les Canaris se seraient montrés trop gourmands. Par conséquent, le club entraîné par Stéphane Gilli aurait décidé d’aller voir ailleurs pour renforcer davantage son attaque. Reste maintenant à voir si le meilleur buteur nantais de la saison passée quittera finalement La Beaujoire avant le 1er septembre à 20 heures.