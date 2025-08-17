Mercato: Le PSG annonce un coup de génie à 13M€ avant Nantes

Quelques heures avant son entrée en lice en Ligue 1 pour la nouvelle saison 2025-2026 sur le terrain du FC Nantes, le PSG a officiellement annoncé un départ dans ses rangs. Explications.

Mercato : Un défenseur quitte le PSG et file en Premier League

Après son succès en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir du côté du stade La Beaujoire. En match de clôture de la première journée de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique vont affronter le FC Nantes de Luis Castro. Mais avant cette rencontre, la direction du PSG a acté un nouveau départ dans ses rangs.

En effet, dans un communiqué publié sur son site officiel, le Paris Saint-Germain a annoncé ce dimanche le départ de Nordi Mukiele. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le défenseur polyvalent de 27 ans s’est engagé avec Sunderland AFC. « Le défenseur français rejoint le club de Sunderland AFC dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain remercie Nordi Mukiele et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière », écrit le PSG.

Prêté au Bayer Leverkusen la saison dernière, Nordi Mukiele a disputé 24 rencontres, inscrit deux buts – dont un en Ligue des Champions face à l’Inter Milan – et délivré une passe décisive. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’international français signe avec le promu de Premier League pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029.

Le PSG réussit une belle vente avec Nordi Mukiele

Le PSG réussit une vente intéressante, estimée à 13 millions d’euros avec des bonus, pour un joueur qui n’entrait absolument plus dans les plans du club. Après avoir débuté sa formation au Paris FC, Nordi Mukiele rejoint le Stade Lavallois, alors pensionnaire de Ligue 2, à l’âge de 16 ans. Le défenseur effectue ses débuts avec l’équipe première des Tangos en novembre 2014 contre l’AJ Auxerre, quelques mois avant de signer son premier contrat professionnel.

Devenu joueur du Paris Saint-Germain à l’été 2022, Nordi Mukiele a enrichi son palmarès de deux titres de champion de France (2023, 2024), d’une Coupe de France (2024) et de deux Trophée des champions (2022, 2023) en 45 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs Rouge & Bleu.

Il compte par ailleurs une sélection avec les Bleus (contre la Finlande en septembre 2021) après avoir connu successivement les équipes de France U18, U19, U20 et Espoirs. Un transfert rapidement bouclé, puisqu’avant samedi, aucune information n’avait circulé concernant un transfert de Nordi Mukiele qui semblait voué à attendre la toute fin du mercato pour trouver une porte de sortie.