Mercato : La Juventus Turin écoeure l’OM pour un plan à 15M€

À deux semaines de la fin du mercato estival, l’OM veut encore renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, mais la Juventus Turin pourrait gâcher les plans de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Explications.

Mercato : La Juve menace l’OM pour un crack de Ligue 1

Dans l’état actuel des choses, l’Olympique de Marseille reste le grand favori pour accueillir Edon Zhegrova. À un an de la fin de son contrat avec le LOSC Lille, l’ailier de 26 ans veut changer d’air et aurait donné son accord à Medhi Benatia pour rejoindre les rangs de l’OM.

Cependant, le conseiller sportif marseillais souhaite d’abord dégraisser et réduire la masse salariale avant d’accélérer les négociations avec les dirigeants lillois pour le transfert de l’international kosovar.

Les noms d’Amine Harit et Jonathan Rowe reviennent avec insistance, mais les deux joueurs sont toujours sur le vieux port. Une situation qui pourrait grandement mettre l’OM en danger dans le dossier Edon Zhegrova, notamment avec l’entrée en lice de la Juventus Turin dans la course pour la signature du milieu offensif des Dogues.

Igor Tudor réclame le renfort de Edon Zhegrova à Turin

Désireux d’offrir à leur entraîneur Roberto De Zerbi un ailier technique et percutant dans son système très offensif, les dirigeants de l’OM verraient en Edon Zhegrova un profil complémentaire à celui de Mason Greenwood. Mais face à la lenteur dans les tractations de Pablo Longoria et Medhi Benatia, l’ancien joueur du FC Bâle pourrait filer en Serie A.

En effet, selon les dernières informations relayées sur les réseaux sociaux par Gianluigi Longari, la Vieille Dame aurait « recueilli des informations » concernant la situation de Zhegrova à Lille. Le journaliste italien précise toutefois que Damien Comolli, directeur sportif des Bianconeri, n’a pas encore fait le moindre « mouvement » dans ce dossier.

🚨 | BREAKING : La Juventus s’est informée auprès d’Edon Zhegrova ! ⚪️⚫️🇽🇰



(🟢 @AlfredoPedulla ) pic.twitter.com/oaQUIrt0Vb — Juventus Belgique (@juve_belgique) August 16, 2025

La Juve étant également obligée de conclure « quelques sorties » de joueurs au sein de son effectif avant de conclure le transfert du numéro 23 du LOSC. Toujours selon la même source, « Marseille est devant » et le dossier Zhegrova serait même « très avancé » à Marseille.

Gianluigi Longari ajoute toutefois que l’OM devra très vite finaliser cette opération, au risque de se faire doubler par la Juventus Turin, dont le coach Igor Tudor pourrait proposer une place de titulaire au protégé de Bruno Genesio, avec en prime un salaire plus important que ce que l’OM peut lui proposer. Pour laisser partir le natif d’Herford, Olivier Létang, le président de Lille, réclamerait un chèque de 15 millions d’euros. Affaire à suivre…