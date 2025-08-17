Mercato Monaco : Maghnes Akliouche lance un message au PSG

Buteur lors de la première journée de Ligue 1 contre Le Havre AC, Maghnes Akliouche a fait une annonce fracassante sur son avenir avec l’AS Monaco. Un message adressé au PSG, qui envisagerait toujours de le recruter, à deux semaines de la fin du mercato estival.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche s’annonce à l’AS Monaco…en attendant

Associé à plusieurs rumeurs de transfert, Maghnes Akliouche a répondu sur son avenir à deux semaines de la fin du mercato estival. Pressenti au Paris Saint-Germain dans cette dernière ligne droite du marché des transferts, l’international espoir français a clairement annoncé qu’il est pour l’heure un joueur de l’AS Monaco.

« Je suis content, c’est la continuité de ma préparation. J’ai l’objectif d’être décisif pour l’équipe, tant mieux si c’est en marquant. Avec la volonté de le faire toute la saison ici ? Oui, bien sûr, je suis là, à Monaco (sourire). Premier match, et je suis là, voilà », a notamment déclaré le milieu offensif de 23 ans, après la victoire monégasque ce samedi face au Havre AC (3-1).

Buteur pour son premier match de la saison en Ligue 1, Akliouche n’a, pour autant, pas clarifié grand-chose. Régulièrement évoqué au Paris Saint-Germain, le natif de Tremblay-en-France dispose d’un bon de sortie et pourrait donc toujours quitter le Rocher si un club se présente avec une offre satisfaisante.

🎙️ Maghnes Akliouche : « Je suis là, à Monaco. »



Le milieu de terrain monégasque éteint les rumeurs sur son avenir hors de la Principauté 👑#ASMHAC pic.twitter.com/Rtjni8RVd9 — L1+ (@ligue1plus) August 16, 2025

D’après le journaliste Florian Plettenberg, le Bayer Leverkusen aurait jeté l’éponge pour le recrutement de l’ailier monégasque. Toujours selon la même source, Manchester City serait désormais le grand favori pour attirer le protégé d’Adi Hüter. Pour rappel, le club de la Principauté attendait initialement 70 millions d’euros pour céder son joyau tricolore.

Mais les exigences auraient récemment été revues à la baisse. Désormais, Maghnes Akliouche serait estimé entre 50 et 60 millions d’euros par ses dirigeants. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain passera à l’action pour recruter Akliouche ou s’il le laissera filer à l’étranger comme Leny Yoro à l’été 2024. Affaire à suivre…