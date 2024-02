PSG : Danilo Pereira livre les clés du match contre la Real Sociedad

Danilo Pereira, l’homme à tout faire au PSG, s’est exprimé sur le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, mercredi soir.

PSG : Danilo Pereira sait comment faire déjouer la Real Sociedad

Profitant d’un entretien avec France Bleu Paris ce lundi, Danilo Pereira s’est projeté sur le match de huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad, ce mercredi à 21 heures, au Parc des Princes.

Et le milieu de terrain ou défenseur de 32 ans a livré quelques clés de cette rencontre face à l’équipe de Saint-Sébastien. L’international portugais explique notamment comment les hommes de Luis Enrique peuvent prendre le dessus sur les Basques.

« On s’attend à un match difficile, car c’est une équipe qui aime beaucoup avoir le ballon. Ils ont une énorme possession de balle. Défensivement, ils sont costauds aussi. Ils font en sorte d’arriver dans le dernier quart du terrain avec beaucoup de jeu en triangle.

C’est une équipe qui presse bien, donc on doit leur retirer le ballon. Je pense que l’équipe qui arrivera à avoir le plus le ballon fera mal à l’autre », a confié Danilo Pereira. Et bonne nouvelle pour le Paris SG, l’actuel 7e de Liga pourrait se présenter dans la capitale avec plusieurs absences majeures.

La Real Sociedad à Paris avec 7 forfaits

La Real Madrid s’apprête à rallier la France pour affronter le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la Ligue des Champions avec un groupe bien décimé. En effet, l’entraîneur Imanol Alguacil ne pourra pas compter sur sept joueurs qui sont encore à l’infirmerie. Il s’agit notamment d’Alvaro Odriozola, Aritz Elustondo, Aihen Muñoz, Kieran Tierney, Sheraldo Becker, Mikel Oyarzabal et Carlos Fernández.