PSG : Danilo Pereira répond cash au président du Bayern Munich

Publié par JEAN-LUC D le 03 mars 2023 à 00:01

Alors que le président du Bayern Munich a affiché sa confiance pour le choc qui va les opposer le 8 mars, Danilo Pereira, milieu du PSG, a évoqué le huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Fort de son succès du 14 février passé au Parc des Princes, le Bayern Munich compte bien valider sa qualification pour les quarts de finale de la Champions League le 8 mars devant son public de l’Allianz Arena face au Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à Bild il y a deux jours, le président du club allemand, Herbert Hainer, n’a pas laissé la place au moindre doute concernant la victoire de ses hommes pour ce choc à venir.

« L’équipe a montré contre l'Union Berlin et aussi à Paris qu'elle est là quand ça compte le plus. Elle le montrera encore au match retour. Je suis absolument confiant pour Paris. Quand vous voyez qui sort du banc, les autres clubs se lécheraient les doigts pour ça. C'est une autre raison pour laquelle je suis plein de confiance », a expliqué le dirigeant de 68 ans. Mais en face, le Champion de France en titre envisage de profiter de sa forme actuelle pour réussir le hold-up parfait en terres bavaroises. Et c’est son milieu de terrain Danilo Pereira qui s’est chargé de faire passer le message au leader de Bundesliga.

Danilo Pereira promet que le PSG « a changé, maintenant, on est prêt »

À l’instar d’un Kylian Mbappé, qui a sonné la mobilisation et la révolte après le faux pas du match aller, Danilo Pereira est déterminé à aller à Munich dans six jours pour frapper un gros coup à l’Allianz Arena face au Bayern, à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Surtout que remonter le but encaissé en février dernier n’est pas une montagne insurmontable si l’équipe du Paris Saint-Germain adopte le même état d’esprit que lors du déplacement à Marseille le weekend passé.

« Mentalement, on sait qu’on n’était pas là, mais on a changé ! Maintenant, on est prêt physiquement et mentalement, c’est ce qui nous manquait. Le groupe s'est parlé, pas seulement entre nous, mais avec le coach et tout le staff. Je pense que ce moment-là est passé, car on a parlé tous ensemble, de ce qu'on doit faire et des choses qu'on n'a pas bien faites. Si on perd, on est éliminé, si on gagne, on passe, c'est comme ça qu'on doit aborder ce match. On doit aller à Munich avec la mentalité de tout donner, comme à Marseille », a confié l’international portugais de 31ans dans un entretien avec l’AFP. Le ton est lancé !