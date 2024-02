PSG : Marco Asensio envoie un message clair à Luis Enrique

Marco Asensio est de retour à la compétition depuis quelque temps après un long moment de blessure. Alors qu’il semble avoir bien repris du rythme, l’Espagnol compte se montrer plus important en cette deuxième partie de la saison parisiennes.

PSG : Marco Asensio, un retour en forme qui tombe à pic

Après les affaires dominicales, le Paris Saint-Germain se prépare à retrouver la Ligue des Champions avec les huitièmes de finale aller. Les hommes de Luis Enrique reçoivent la Real Sociedad ce 14 février pour un grand soir au Parc des Princes. Dans cette phase qui s’annonce importante et décisive pour la saison du PSG, Marco Asensio n’a pas l’intention d’être voué aux seconds rôles et compte bien se montrer important. Mais dans un effectif assez fourni et face à la grosse concurrence, l’Espagnol sait que les places sont chères à prendre et devra gagner des points.

Photo : Marco Asensio

Pour se montrer à son aise et convaincre Luis Enrique à lui faire plus confiance, Marco Asensio a une idée claire de là où il peut mieux performer et à tenir à le faire savoir à son entraîneur. Dans une interview accordée à l’AFP, le milieu offensif polyvalent a indiqué qu’il se sent « le plus à l’aise et le plus dangereux » dans l’axe. « C’est un poste qui exige beaucoup au niveau défensif et tactique », a confié l’ancien du Real Madrid. Il a d’ailleurs assuré que c’est dans ce domaine qu’il essaie de s’améliorer avec l’aide de son entraîneur et du staff.

Marco Asensio méfiant avant la Real Sociedad

L’international espagnol va retrouver une compétition qu’il connaît et maîtrise très bien, pour l’avoir déjà remportée avec le Real Madrid. A l’heure où le PSG s’apprête à affronter la Real Sociedad, Marco Asensio s’est montré méfiant vis-à-vis d’un adversaire qu’il connaît. Il a plusieurs fois affronté la Real avec le Real Madrid en Ligue des Champions. La double confrontation entre les deux équipes s’annonce difficile, selon Asensio. « C’est une équipe étonnante parce qu’elle a de grands joueurs locaux et un entraîneur qui a modelé son équipe depuis plusieurs années », a confié le joueur de 28 ans.