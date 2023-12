Avec la situation de Nuno Mendes, le coach du PSG, Luis Enrique, attend un nouvel arrière gauche. Et l’oiseau rare pourrait débarquer en provenance de l’OL.

Mercato PSG : Luis Enrique réclame un nouveau latéral gauche

Finalement, les deux Brésiliens Gabriel Moscardo (18 ans) et Lucas Beraldo (20 ans) ne devraient pas être les seules signatures de Luis Campos durant ce mercato hivernal. D’après les informations relayées par le journal Le Parisien, Nuno Mendes, dont le retour à la compétition était annoncé pour fin janvier, devrait patienter désormais patienter jusqu’en mars pour espérer faire son retour sur les terrains de football. Une situation qui oblige les dirigeants du club de la capitale française à rester à l'affût d'une opportunité de marché.

En priorité, Luis Enrique aimerait disposer d’un défenseur polyvalent, capable d’évoluer dans le couloir gauche, mais également à droite pour combler l'absence d'Achraf Hakimi, qui va disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc du 13 janvier au 11 février prochain. Si le quotidien régional n’a révélé aucun nom concernant ce couteau suisse, l’heureux élu pourrait venir de Lyon.

Nicolas Tagliafico proposé au Paris SG

En quête d’un nouveau point de chute lors de ce mercato hivernal, qui s’ouvre dans trois jours, Nicolas Tagliafico pourrait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’Olympique Lyonnais, l’international argentin ne serait pas satisfait un an après son arrivée et aurait déjà prévenu son agent de lui trouver rapidement une porte de sortie en janvier. D’après les informations du journaliste Achille Ash de Beur FM et IDF le nom du compatriote de Lionel Messi aurait été soufflé aux oreilles de Luis Campos.

« Le champion du monde en titre Nicolas Tagliafico a été proposé au PSG au mercato par l’intermédiaire de ses représentants qui souhaitent l’exfiltrer de l’OL. Le cas a pu être évoqué lors des négociations de prolongation de Kimpembé qui a les mêmes représentants », assure la source francilienne. À 31 ans, Nicolas Tagliafico possède une belle expérience après avoir remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Albicéleste et passé quatre saisons à l’Ajax Amsterdam. Selon Transfermarkt, un départ du partenaire d’Alexandre Lacazette pourrait se négocier pour 8 millions d’euros.