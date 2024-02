PSG-Real Sociedad : Enrique donne une indication sur Kylian Mbappé

À la veille d’affronter la Real Sociedad en huitième de finale aller de Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a parlé de Kylian Mbappé.

PSG : Luis Enrique confirme la titularisation de Kylian Mbappé contre la Real Sociedad

Ce mardi, Kylian Mbappé était présent au Campus PSG pour l’entraînement du jour sous la supervision du président Nasser Al-Khelaïfi et du conseiller football Luis Campos. Préservé contre le Lille OSC samedi soir, en Ligue 1, l’attaquant de 25 ans devrait pouvoir tenir son rôle sur le terrain face à la Real Sociedad. Présent face à la presse cet après-midi, Luis Enrique a confirmé la présence de Mbappé dans le 11 de départ du Paris Saint-Germain.

« Oui », a répondu sans détour le technicien espagnol, qui a ajouté : « je crois que quand une équipe a un joueur du rang de Kylian Mbappé, la seule chose qu’il faut comprendre, c’est que plus il joue, mieux c’est pour l’équipe. Il aurait pu jouer il y a quatre jours, mais le risque n’était pas utile. »

Touché à la cheville la semaine dernière, le meilleur joueur du PSG est donc disponible pour débuter le huitième de finale aller de Ligue des Champions, mercredi soir, contre la Real Sociedad, au Parc des Princes. Luis Enrique a également profité de cette occasion pour évoquer l’état général de son équipe avant l’acte 1 de la double confrontation entre le PSG et la Real Sociedad.

Luis Enrique juge son équipe prêt

Alors que le Paris Saint-Germain n’a plus atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2020-2021, la double confrontation contre la Real Sociedad en huitième de finale est très attendu par le public des Rouge et Bleu. Devant les médias ce mardi, Luis Enrique a notamment tenu à rassurer les supporters avant d’affronter l’équipe de Saint-Sébastien : son groupe est prêt.

« Vous aimez beaucoup les pourcentages, le problème c’est que ça n’existe pas. Ce qui est certain c’est qu’on est dans un processus d’apprentissage, et nous pouvons sentir qu’on est prêts. On a créé une atmosphère avec les supporters. Ce sont deux compétitions différentes. Il faudra être meilleur que l’adversaire sur deux matches », a déclaré l’ancien coach du Barça.