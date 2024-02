Mercato PSG : Gros retournement de situation dans le dossier Kylian Mbappé ?

Le feuilleton Kylian Mbappé est encore loin d’avoir livré son verdict. Alors que l’attaquant français aurait fait le choix de rejoindre le Real Madrid, son entourage pourrait tout faire basculer.

Mercato PSG : Le dossier Kylian Mbappé loin d’être bouclé

Cet été devrait mettre un terme définitif à ce long feuilleton qui n’a fait que durer. Depuis pratiquement deux saisons, Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid avec insistance. Sauf qu’à chaque fenêtre des transferts, rien ne change dans ce dossier, au point de voir l’attaquant français demeuré un joueur du Paris Saint-Germain. Mais ces derniers jours, les choses semblent connaître un tournant décisif. Mbappé aurait tranché pour son avenir, avec le choix de rejoindre le Real Madrid. Une information que Daniel Riolo a aussi confirmé, insistant sur le fait que le Bondynois avait pris la décision de ne pas poursuivre l’aventure du côté du PSG.

Kylian MBAPPE of PSG during the French Cup match between Paris Saint-Germain and Stade Brestois at Parc des Princes on February 7, 2024 in Paris, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Selon des sources consultées par The Athletic, l’entourage du joueur est divisé sur la manière de procéder. D’après les mêmes sources, des voix importantes dans le camp de Mbappé soulignent que l’offre de Madrid est inférieure à ce que Mbappé gagne au PSG, ou pourrait gagner auprès d’un autre prétendant potentiel. Cependant, des personnalités clés du Parc des Princes se sont montrées ces dernières semaines plus pessimistes quant au renouvellement de Kylian Mbappé. Des sources du club rappellent que le joueur a décidé l’été dernier de ne pas prendre l’option de rester un an supplémentaire, et savent qu’il a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le Real Madrid.

Florentino Pérez ne lâche pas Mbappé

Le contrat du Français avec le PSG devant expirer après le 30 juin, il est libre de discuter avec le club de son choix alors qu’il en est aux six derniers mois de son contrat au PSG. Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a été en contact direct avec Mbappé et a été le principal moteur de la dernière décision du club espagnol pour un joueur qui les avait refusés il y a deux ans, même s’ils étaient à un moment donné sûrs qu’il avait accepté de déménager.