Vente OM : Les Saoudiens pas au club phocéen sans Zidane

La Vente OM aux Saoudiens plus l’arrivée de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur du club phocéen, jusque là de simples rumeurs, commence à devenir une sérieuse possibilité.

Une annonce qui choquerait de bonheur les fans de Marseille !

Depuis son départ du Real Madrid l’été 2021, l’ancien champion du monde n’a pas trouvé de nouvelle équipe, mais cela pourrait changer très prochainement dans le cadre de la Vente de l’OM à des riches Saoudiens.

Depuis plusieurs mois, Zinedine Zidane est annoncé sur le point de faire son grand retour sur les bords de terrains. Après avoir été fortement pressenti pour rejoindre l’équipe de France, les plans du Français ont été contrariés par la prolongation du contrat de Didier Deschamps chez les Bleus jusqu’en 2026.

Depuis lors, aucune piste sérieuse ne s’est concrétisée pour l’ancien numéro 10 des Bleus et ce n’est pas faute de propositions alléchantes.

L’OM, nouveau challenge de Zinedine Zidane

Mais selon les dernières rumeurs, Zidane aurait trouvé une opportunité encore plus alléchante du côté de l’OM. En effet, des investisseurs saoudiens seraient en discussions avancées pour racheter le club marseillais, et ils verraient en Zizou l’homme de la situation.

Le Français, réputé pour son charisme et sa capacité à motiver les joueurs, serait idéal pour relancer le club phocéen. Fan lui-même de l’Olympique de Marseille, il n’a pu jouer sous ses couleurs. Il espère au moins le servir à un poste d’entraîneur mais attend pour cela que les conditions soient réunies.

Si cette information se confirme, Marseille pourrait connaître un véritable séisme. Zinedine Zidane, icône du football français et international, apporterait un souffle nouveau à l’OM et pourrait permettre au club de retrouver le haut du classement en Ligue 1 et de la visibilité en Ligue des Champions.

Vente OM, point clé de tous les déblocages

Les supporters marseillais, en manque de résultats depuis quelques saisons, accueilleraient cette annonce avec un mélange d’excitation et d’espoir, aucun doute là-dessus lorsqu’on connaît la réputation de l’ancien coach du Réal Madrid dans la région phocéenne.

Bien sûr, rien n’est encore officiel et des négociations doivent encore avoir lieu. Mais l’idée d’une collaboration entre Zidane et l’OM semble séduisante pour toutes les parties. Reste à savoir si les investisseurs saoudiens parviendront à conclure le rachat du club et à convaincre Zizou de rejoindre Marseille.

La possible vente de l’OM aux Saoudiens et l’arrivée de Zinedine Zidane en tant que manager général pourraient transformer le destin du club phocéen. Une annonce qui mettrait indéniablement le feu à Marseille et susciterait l’enthousiasme des supporters.

Frank McCourt, facteur bloquant de tous les possibles

Faudrait-il pour cela que l’américain Frank McCourt, qui prend le club en otage depuis le départ des Dreyfus, accepte de le vendre aux hommes d’affaires d’Arabie Saoudite, qui jusque-là butteraient sur des exigences folles du bostonien.

Frank McCourt n’a aucune affinité avec l’Olympique de Marseille. Au-delà des discours, il ne cherche à construire aucune relation de proximité avec les supporters du club qu’il gère par délégation de pouvoirs à Pablo Longoria.

Les fans de l’OM se demandent d’ailleurs pourquoi McCourt n’acte pas la vente du club ? Il ne met pas non plus assez d’argent pour développer cette équipe au point d’espérer gagner des titres qui valoriseraient la marque, seule façon pour lui d’entrer dans ses fonds.