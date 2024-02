Shakhtar – OM : Gattuso fait un choix fort au milieu, la compo ! 

L’OM affronte ce jeudi soir le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa. Découvrez la composition de Gennaro Gattuso pour ce choc.

Shakhtar – OM : Gennaro Gattuso dévoile son groupe avec plusieurs absences

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille s’apprête à affronter le Shakhtar Donetsk au Volksparkstadion de Hambourg dans le cadre des 16es de finale aller de la Ligue Europa. Malgré une série de cinq matchs sans victoire, les joueurs de Gennaro Gattuso abordent cette rencontre européenne avec détermination, en visant une victoire décisive afin de prendre une sérieuse avance en vue de la qualification pour le tour suivant.

Pour ce défi, l’entraîneur de l’OM a constitué un groupe de 19 joueurs, où des absences notables sont à signaler. En effet, Pape Gueye, Ulisses Garcia et Jean Onana ne font pas partie des joueurs retenus pour cette compétition. Tandis que Jordan Veretout, blessé, est toujours indisponible. De retour de la CAN 2023, Chancel Mbemba a bien intégré l’équipe phocéenne. Valentin Rongier et Nadir Bilal sont toujours sur la touche.

Geoffrey Kondogbia titulaire aux côtés d’Azzedine Ounah

En revanche, la bonne nouvelle pour les supporters marseillais est la présence de Geoffrey Kondogbia. Après avoir manqué les deux derniers matchs en raison de problèmes musculaires, le milieu de terrain centrafricain est de retour et devrait même débuter la rencontre. Selon les informations de L’Équipe, Geoffrey Kondogbia sera aligné au milieu de terrain aux côtés d’Azzedine Ounahi et Amine Harit.

Pour ce qui est de l’attaque marseillaise, elle devrait être animée par Ismaïla Sarr, Faris Moumbagna et Pierre Aubameyang. En défense, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi et Quentin Merlin devraient former le quatuor arrière, tandis que Pau Lopez gardera les cages, comme à son habitude.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Lopez

Défenseurs : Clauss, Balerdi, Gigot, Merlin

Milieux de terrain : Ounahi, Harit, Kondogbia

Attaquants : Sarr, Aubameyang, Moumbagna