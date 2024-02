Mercato OM : La décision secrète de Gennaro Gattuso dévoilée !

Alors qu’il est de plus en plus contesté à l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso aurait déjà pris une ferme décision pour son avenir.

Mercato OM : Gennaro Gattuso sous forte pression à Marseille

Incapable de battre le FC Metz (1-1) vendredi dernier lors de la 21e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reste sur une série de cinq matchs consécutifs, sans victoire. Le club phocéen n’avance plus et pointe à la huitième place du championnat. Cette position est très décevante pour une équipe qui ambitionne de terminer sur le podium cette saison. L’OM devra donc vite renouer avec la victoire dans l’espoir de se relancer dans la course à l’Europe. Dans le cas contraire, Gennaro Gattuso se retrouvera très vite sur un siège inconfortable.

Arrivé sur le banc de l’OM en remplacement de Marcelino, le technicien italien peine à relancer l’équipe phocéenne. Il ne comptabilise que 21 points pris en 15 matchs de Ligue 1. Depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, l’OM n’a pas été à l’abri des secousses, mais l’équipe phocéenne n’avait jamais connu une série aussi négative avec un entraîneur. Ces statistiques ne jouent pas la faveur de Gennaro Gennaro.

De plus, son système de jeu mis en place à l’OM est moins efficace. Il y a moins de qualité lors des prestations de son groupe, et certains joueurs sont moins investis sur le terrain. Dans ces conditions, la question de savoir si Gennaro Gattuso a la capacité de redresser la barre est désormais centrale. Les prochaines rencontres contre le Shakhtar Donetsk et Brest seront sans doute déterminantes pour son avenir.

Gennaro Gattuso voudrait s’en aller au terme de la saison

S’il n’est pas menacé dans l’immédiat, c’est d’abord parce que Gennaro Gattuso conserve la confiance des dirigeants de l’OM. Il a néanmoins deux prochains matchs pour redresser la barre. Si le club ne parvient à obtenir des résultats probants dans les jours à venir, le poste du technicien marseillais serait sérieusement compromis.

En attendant, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan aurait pris une ferme décision pour son avenir. En effet, selon les informations de Riccardo Amato, journaliste pour Calcioinpillole, Gattuso n’a pas l’intention de prolonger son aventure à l’OM. Il devrait donc quitter le club phocéen au terme de son contrat expirant en juin prochain. Et si son départ de Marseille venait à se confirmer, l’homme de 46 ans aurait déjà d’autres opportunités pour la suite de sa carrière. Un retour en Italie reste envisageable. Le Torino serait toujours sur ses traces.