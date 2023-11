Quelques jours après les incidents ayant entraîné le report de l’Olympico, ​​Jordan Veretout montre sa détermination et ses grandes ambitions pour l’OM.

OM : Jordan Veretout déterminé à remporter un trophée à Marseille

Arrivé en provenance de l'AS Rome à l'été 2022, Jordan Veretout est devenu un cadre influent au sein du vestiaire de l'Olympique de Marseille. Après une période d'adaptation, le milieu de terrain français s 'est imposé comme un élément clé du milieu de terrain de l’OM, formant un duo solide avec Valentin Rongier. Ses performances régulières ont même été récompensées par une convocation en équipe de France pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Aujourd'hui, Jordan Veretout est incontestablement l'un des piliers de l'effectif marseillais et nourrit de grandes ambitions pour le club. Dans une interview accordée à l'AFP, l'ancien Nantais a révélé son rêve de soulever un trophée avec l'OM. Malgré le début de saison décevante de l'équipe phocéen, le joueur de 30 ans conserve une confiance inébranlable dans ses coéquipiers et le potentiel du club.

« Je suis venu pour ça aussi, soulever un trophée. C'est très difficile, mais c'est possible. J'ai vécu ça avec la Roma, et ici, ce serait multiplié par 10. Aller en ville, être dans la foule des supporters, on en rêve tous. Mon rêve, c'est de soulever un trophée sur le Vieux-Port, et c'est celui de beaucoup d'autres dans le vestiaire », a-t-il déclaré.

Jordan Veretout garde toujours le cap

En dépit des récents bouleversements à l’Olympique de Marseille, notamment le départ précipité de l'entraîneur Marcelino remplacé dans la foulée par Gennaro Gattuso, ainsi que le début de saison mitigé de l’OM, occupant actuellement la 8e place de Ligue 1 à huit longueurs du podium, Jordan Veretout reste confiant.

« C'est sûr que ça chamboule, on ne peut pas dire le contraire. Ça a été une période bizarre, on n'était pas dans la normalité. Mais nous, on devait simplement aller sur le terrain. Pancho Abardonado (entraîneur intérimaire) nous a rappelé qu'on portait le maillot de l'OM et qu'on devait tout donner », a-t-il souligné.

Le milieu de terrain a de grandes ambitions pour la saison de l'OM, ​​aussi bien en championnat de Ligue 1 qu'en Ligue Europa. Après sa victoire contre l’AEK Athènes (3-1), le club phocéen a pris les commandes de son groupe dans cette compétition européenne et tentera de s’imposer au match retour afin de conserver sa position. Avec sa détermination et son expérience, Jordan Veretout va tout donner pour aider son équipe à atteindre ses objectifs cette saison et aspire à écrire une nouvelle page de succès dans l'histoire de l’OM.