Mercato OL : Dejan Lovren, un revirement de situation en vue ?

Dejan Lovren fait l’actualité ces derniers jours avec un possible départ annoncé au Dinamo Zagreb. Alors que Pierre Sage a publiquement affiché son désir de le conserver dans son groupe, tout pourrait bien basculer dans ces dernières heures du marché des transfert d’hiver en Croatie.

Mercato OL : Le Dinamo Zagreb ne lâche pas Dejan Lovren

De Zagreb à Lyon, les sons de cloche sont loin d’être identiques. Les Croates de Dinamo rêvent de faire revenir Dejan Lovren tans disque, du côté de l’Olympique Lyonnais, l’entraineur désire conserver le défenseur de 34 ans. Alors que le marché des transferts d’hiver aborde ses dernières heures aujourd’hui en Croatie, les dirigeants du Dinamo Zagreb sont prêts à pousser pour la signature de Lovren.

Un des dirigeants du club a d’ailleurs lâché une annonce claire sur ce dossier. Il confié à un journaliste local qu’ils travaillent toujours à la signature de Dejan Lovren. Une déclaration surprenante qui laisse croire à toutes les éventualités dans ce dossier, alors que Pierre Sage le veut à l’OL.

Photo : Dejan Lovren

Deux options pour le retour de Dejan Lovren à Zagre

Si le club formateur du joueur de 34 ans tient à le faire revenir et hiver, il y a deux options à explorer. La première est que Lovren arrive en prêt et que le Dinamo prend en charge une plus petite partie du salaire. La seconde est que Lovren et Lyon mettent fin au contrat, le club français verse au défenseur croate une partie des millions garantis, puis il signe pour le Dinamo en tant qu’agent libre. Sauf que le gros problème reste bien évidemment la question relative au salaire, comme ce fut le cas avec l’arrivée d’Ivan Perišić à Hajduk.

Lovren à Lyon, c’est plus de quatre millions d’euros par an et un contrat d’un an et demi supplémentaire. Cela signifie qu’il devrait renoncer à plusieurs millions d’euros pour revenir au Dinamo. Les dirigeants croates savent à quoi s’en tenir pour attirer Lovren, qui a quitté le club il y a déjà 13 ans.