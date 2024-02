OL : Le groupe de Pierre Sage pour le déplacement à Montpellier !

Ce dimanche, à 17h05, l’OL sera sur le terrain de Montpellier dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe retenu par Pierre Sage pour ce match.

OL : Pierre Sage avec 21 joueurs pour le déplacement à Montpellier

Désireux de boucler une troisième victoire en une semaine, Pierre Sage pourra compter sur un groupe bien étoffé cet après-midi contre le Montpellier HSC, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a en effet convoqué un groupe de 21 joueurs pour affronter les hommes de Michel Der Zakarian ce dimanche, à 17h05, au Stade de la Mosson.

Saël Kumbedi, Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Mahamadou Diawara, Maxence Caqueret, Clinton Mata, Jake O’Brien, Ainsley Maitland-Niles, Anthony Lopes, Lucas Perri, Ernest Nuamah, Clinton Mata, Corentin Tolisso, Adryelson ou encore les recrues Gift Orban, Nemanja Matic et Malick Fofana sont présentes.

Orel Mangala et Saïd Benrahma sont aussi présents eux qui vont disputer leur premier match de championnat avec le maillot des Gones. Par contre, Pierre Sage devra composer sans Johann Lepenant, Luis Henrique, Sinaly Diomandé et Dejan Lovren. D’après les informations du journal L’Équipe, le coach lyonnais devrait titulariser sa nouvelle recrue Saïd Benrahma pour affronter les Héraultais.

L’international algérien de 28 ans devrait être aligné à gauche et combiner avec Alexandre Lacazette sur le front de l’attaque. « Son jeu va amener de l’enthousiasme et encore plus de force à notre jeu offensif. Il peut jouer sur les ailes, il peut prendre l’espace sur les côtés et il peut aussi combiner avec l’intérieur du jeu. Il m’apporte beaucoup de solutions, à l’image de Rayan Cherki, qui peut évoluer à plusieurs postes », a confié Pierre Sage en conférence de presse.

Le groupe de Lyon contre Montpellier

Gardiens : Bengui, Lopes, Perri

Défenseurs : Adryelson, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, O’Brien, Tagliafico

Milieux : Akouokou, Caqueret, Maitland-Niles, Mangala, Matic, Tolisso

Attaquants : Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Nuamah, Orban.