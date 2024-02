Mercato OM : Déjà deux noms proposés pour succéder à Gennaro Gattuso

Alors que Gennaro Gattuso se retrouve sous le feu des critiques à l’OM, deux noms sont déjà annoncés pour son éventuelle succession.

Mercato OM : Gennaro Gattuso dans une situation inquiétante à Marseille

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période difficile. Éliminé de la Coupe de France et en difficulté en championnat, le club phocéen connaît une série de cinq matchs sans victoire, glissant à la huitième place de Ligue 1 et à huit points du podium. Cette position au classement s’inscrit en contradiction avec les ambitions de l’OM de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, ce qui suscite de vives critiques à l’égard de Gennaro Gattuso.

La « crise de résultats » que traverse l’équipe marseillaise met aussi en lumière les limites du système de jeu en 4-3-3 instauré par le technicien italien. Pour renverser la vapeur et apaiser les tensions, l’OM devra impérativement s’imposer ce jeudi soir face au Shakhtar Donetsk en barrage de la Ligue Europa. Un tel succès serait non seulement un soulagement pour l’équipe phocéenne, mais aussi un moyen de réconforter des supporters agacés par des échecs récurrents.

Toutefois, en cas de nouvel échec, la position de Gennaro Gattuso sur le banc marseillais deviendrait de plus en plus précaire. Même si son contrat le lie à l’OM jusqu’en juin prochain, avec une option pour une année supplémentaire, des rumeurs circulent déjà sur son possible départ à la fin de la saison en cours.

Julien Stéphan et Paulo Fonseca sont cités pour le remplace

Gennaro Gattuso aurait même prévu de quitter le navire marseillais en juin prochain. Dans ce contexte d’incertitude, la question qui se dégage est de savoir qui serait le potentiel successeur de l’entraîneur italien en cas de départ. Romain Haering, consultant pour Le Phocéen, a évoqué deux noms d’entraîneurs susceptibles de rejoindre le projet olympien pour la prochaine saison. Julien Stéphan, actuellement au Stade Rennais, et Paulo Fonseca, en poste au LOSC, ont été mentionnés.

Romain Haering justifie ses choix en mettant en avant les qualités de ces deux entraîneurs. Paulo Fonseca est notamment salué pour sa capacité à faire jouer les jeunes, à faire tourner son effectif et à obtenir des résultats probants avec le LOSC. Quant à Julien Stéphan, son travail à Rennes démontre ses compétences et son potentiel à relever de nouveaux défis. Toutefois, rien n’est décidé dans ce dossier. Un changement d’entraîneur à l’OM dépendra de divers facteurs, même si le doute persiste toujours sur l’avenir de Gennaro Gattuso.