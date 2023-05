Après la réception d'Angers, l'OM jouera un match crucial à Lille, et jubile déjà, car Paulo Fonseca vient d'enregistrer deux gros coups durs.

OM : Face à Angers, Marseille doit gagner, et bien préparer le déplacement à Lille

Battu à Lens samedi dernier, et désormais troisième du championnat, l'OM n'aura pas d'autres choix que de s'imposer dimanche prochain face à Angers au Vélodrome. Pour espérer finir la saison à la deuxième place, les hommes d'Igor Tudor vont devoir prendre un maximum de points, tout en espérant un faux pas des Sang et Or.

Après cette rencontre face au SCO, les Marseillais auront un dernier gros rendez-vous à négocier, avec un périlleux déplacement à Lille le 20 mai prochain. Cette rencontre aura sans aucun doute une importance capitale sur le classement définitif de l'Olympique de Marseille à l'issue de la saison, et la victoire sera obligatoire. À moins de deux semaines de cette grande affiche, l'OM peut déjà souffler, car Paulo Fonseca devra se passer des services de deux cadres importants de son effectif.

Paulo Fonseca privé d'Alexsandro et de José Fonte face à Marseille

Sacré coup dur pour le LOSC en vue du choc face à l'OM le 20 mai prochain. Sous le coup d'une suspension suite à une accumulation de carton jaune, Alexsandro et José Fonte, deux éléments majeurs du secteur défensif lillois, ont été avertis lors de la défaite à Augutse-Delaune samedi dernier face à Reims (1-0). De ce fait, il seront suspendu pour la réception de l'Olympique de Marseille, une sanction qui sera officialisée ce mercredi soir lors du rapport hebdomadaire de la commission de discipline sur les différentes décisions à prendre suite à la dernière journée de championnat. Pour Igor Tudor et sa bande, cette nouvelle tombe à point nommé, et l'OM part déjà avec un net avantage sur son futur adversaire lillois.