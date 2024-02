Mercato PSG : Le trio de choc qui fait rêver Nasser Al-Khelaïfi

Le séjour de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain prendra définitivement fin à la fin de cette saison. Alors que l’attaquant a officiellement annoncé au club son intention de ne pas rester, Nasser Al-Khelaïfi a déjà les yeux rivés sur l’après Mbappé.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi va frapper fort cet été



Quelques heures après la confirmation du départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, la liste des recrues potentielles pour redonner au PSG son lustre perdu s’allonge à vue d’œil. Plusieurs médias s’attardent sur le milieu de terrain de l’équipe de Luis Enrique, un poste où un renfort de luxe est attendu. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le départ vers le marché invite à toutes les spéculations, alors que Nasser Al-Khelaïfi s’active pour un mercato estival qui s’annonce très intense.

Selon la presse anglaise, le PSG disposera d’une première enveloppe de 200 millions d’euros pour renforcer l’effectif de Luis Enrique dans la nouvelle phase de l’après-Mbappé.

Photo : Nasser Al-Khelaïfi

Ces trois stars qui font rêver Nasser Al-Khelaïf

Une somme plus que respectable pour combler, dans un premier temps, le poste d’attaquant et se concentrer ensuite sur le milieu de terrain. Là, on insiste sur le fait que l’équipe parisienne visera également une arrivée de haut niveau. Le trio de stars en tête de liste ne laisse personne indifférent : Bernardo Silva, Bruno Guimarães et Gavi.

Ces trois joueurs sont des cibles ambitieuses et sont liés au PSG depuis la saison dernière, sans succès jusqu’à présent. Ni Manchester City, ni Newcastle, ni le FC Barcelone ne semblent envisager pour l’instant le départ de trois de leurs grandes références sportives.