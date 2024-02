ASSE : Une opportunité se présente pour Saint-Etienne à Angers

L’ASSE peut réussir encore un énorme coup, lors de la 25e journée de Ligue 2, face à Angers SCO, ce samedi (15h).

L’ASSE vise le même coup contre Troyes à Angers

Après avoir infligé une lourde défaite à Troyes (5-0), lundi, l’ASSE se déplace sur le terrain d’Angers SCO, ce samedi, en ouverture de la 25e journée de Ligue 2. Pour cette rencontre, l’objectif des Stéphanois est très clair. Ils souhaitent enchaîner avec une deuxième victoire, afin de poursuivre leur remontée au classement.

Relancés dans la course pour la montée en Ligue 1, par leur succès sur l’ES Troyes AC, les Verts sont dans une dynamique positive avant d’affronter les Angevins. Le capitaine Anthony Briançon a passé des consignes claires lors de son passage en conférence de presse. Il a demandé à ses coéquipiers de garder le même état d’esprit contre l’ESTAC face au SCO.

Quant à Olivier Dall’Oglio, il a invité les joueurs sur le banc de touche à se tenir toujours prêts. « Il y a l’équipe qui démarre et celle qui termine. Ceux qui seront sur le banc devront être hyper motivés pour bien finir le match », a déclaré le coach.

Saint-Étienne peut intégrer le top

Parlant d’énorme coup possible pour Saint-Étienne, elle a l’opportunité d’intégrer le top 5 du championnat, en cas de victoire au stade Raymond Kopa. Ne serait-ce que provisoirement. Pour rappel, l’AS Saint-Etienne est 7e avec 35 points, juste derrière le SM Caen et l’AC Ajaccio, qui ont chacun 36 points. Les Caennais et les Ajacciens affronteront respectivement Guingamp et Laval, le même samedi, mais à partir de 19h.

Pour rappel, les Stéphanois avaient joué le dernier match de la journée précédente. Ils avaient fait un grand bond au classement de la 12e à la 7e place, après leur victoire sur les Troyens.