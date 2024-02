ASSE Ligue 2 : coup dur pour l’AS Saint-Étienne !

L’ASSE se déplace sur le terrain d’Angers le samedi 17 février 2024 dans le cadre de la vingt-cinquième journée de Ligue 2. Les Verts de l’AS Saint-Etienne n’abordent pas avec sérénité cette rencontre.

L’AS Saint-Étienne en difficulté

Les Verts affronteront Angers après leur succès retentissant contre Troyes lundi dernier (5-0). Ce choc prévu pour le samedi prochain à partir de 15 heures s’annonce périlleux pour l’AS Saint-Étienne. L’horaire du match pourrait influencer leur performance.

Le technicien Olivier Dall’Oglio s’inquiète de cette condition météorologique. Selon les statistiques de cette saison, l’ASSE livre de belles performances quand les rencontres se déroulent dans la soirée. Pour leurs matchs joués cette saison à 15 heures, ils ont 0,8 point par match, 1,3 point par match pour les rencontres de 19 heures et 2,4 points par match pour les chocs de 20 heures 45.

ASSE : Dennis Appiah est contre cet horair

Le défenseur de l’ASSE, Dennis Appiah est contre les matchs programmés en début d’après-midi. Selon lui, jouer le soir permet à l’équipe de livrer de bon spectacle sur le terrain et de remporter les matchs. « Je préfère jouer le soir. Ça fait plus show, gala, et pour en parler avec d’autres joueurs, nous, on préfère jouer le soir », a-t-il dit.

Il ajoute qu’il est plus facile de s’entraîner et de jouer dans la soirée. « On a plus nos capacités le soir, plutôt que l’après-midi. Pour jouer l’après-midi, il me faut beaucoup plus de concentration, d’activation pour être prêt dans un match », a déclaré le défenseur.

Actuellement, l’ASSE est 7e de la Ligue 2 avec 35 points. Les Verts ont la meilleure défense de la Ligue 2 avec seulement 22 buts encaissés.

Avec Leonce Hounliho.