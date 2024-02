Mercato PSG : Une première officialisation tombe pour Kylian Mbappé

Après l’annonce du départ de Kylian Mbappé en fin de saison, un premier club a déjà annoncé la couleur pour l’avenir de l’attaquant du PSG.

Mercato PSG : Arsenal prêt à doubler le Real pour Kylian Mbappé ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé a annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison, deux jours avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre la Real Madrid. Selon RMC Sport, l’attaquant de 25 ans a ensuite porté la même nouvelle à l’ensemble de ses coéquipiers avant l’entraînement du vendredi.

En Espagne, Marca assure que Mbappé a également appelé Florentino Pérez pour le prévenir qu’il quittera le Paris SG en fin de saison. Même si le Real Madrid apparaît clairement comme le grand favori pour accueillir l’enfant de Bondy cet été, d’autres clubs aimeraient bien rafler la mise dans ce dossier.

De passage en conférence de presse ce vendredi, Mikel Arteta a ouvertement avoué que les dirigeants d’Arsenal devaient se mêler à la bataille pour la signature de Kylian Mbappé. « Quand un joueur de ce calibre est disponible, on doit toujours être dans la conversation », a déclaré l’entraîneur des Gunners, avant de reconnaître la réalité dans ce dossier.

Kylian Mbappé déjà promis au Real Madrid

Sauf incroyable surprise, Kylian Mbappé semble désormais promis au Real Madrid. « Mais comme vous le dites, il semblerait que ce dossier prenne une autre direction », a reconnu Mikel Arteta, qui ne se fait donc pas d’illusions sur l’issue de cette affaire. D’ailleurs, selon Foot Mercato, Florentino Pérez a déjà annoncé à certains joueurs du Real Madrid que le numéro 7 du PSG sera leur coéquipier la saison prochaine.

Également annoncé sur les traces du Champion du monde 2018, Liverpool n’entend pas perdre son énergie sur un dossier déjà bouclé. C’est le message livré en substance par le défenseur central des Reds et de l’équipe de France, Ibrahima Konaté.

« En toute honnêteté, vous pensez vraiment qu’il va venir ici ? (rires) Je pense qu’on sait tous, où il va aller donc non, on ne pense même pas à lui dans cette équipe et je ne vais même pas essayer de le ramener », a répondu le compatriote de Mbappé au micro de Canal+, après la victoire contre Brentford (4-1) ce samedi en Premier League.