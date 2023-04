Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2023 à 22:35

Visé par le PSG pour remplacer éventuellement Christophe Galtier, Mikel Arteta intéresserait aussi Manchester City. Mais le manager d’Arsenal a les idées claires concernant sa situation.

Alors que Christophe Galtier ne devrait pas être conservé à la fin de la saison en cours, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur. Si le grand rêve de l’Émir du Qatar reste Zinédine Zidane, la direction parisienne penserait également à José Mourinho (AS Roma), Julian Nagelsmann (libre) et Thiago Motta (Bologne). Mais ce lundi, le média anglais The Sun a révélé que Nasser Al-Khelaïfi apprécierait énormément Mikel Arteta. Susceptible de remporter la Premier League avec Arsenal, le technicien espagnol serait le candidat idéal pour oublier la piste Zidane. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Mikel Arteta pourrait donc faire l’objet d’une offre de la part du Paris SG dans les mois à venir. Toutefois, l’affaire ne s’annonce pas du tout facile pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Mikel Arteta entièrement concentré sur Arsenal

Outre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et Manchester City seraient aussi sur les traces de Mikel Arteta pour remplacer dans le futur Xavi Hernandez et Pep Guardiola. Cependant, l’ancien milieu de terrain du PSG ne semble pas particulièrement pressé de quitter le banc d’Arsenal, où il bénéfice de la confiance totale de sa direction. Dans des propos tenus il y a quelques semaines, le technicien de 41 ans a clairement annoncé la couleur pour son avenir.

« En tant qu'entraîneur, je ne peux pas contrôler les choses qui sont écrites sur moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis entièrement concentré sur le travail que je fais ici et je suis extrêmement fier et reconnaissant de faire ce que je fais avec ce club de football. Et c'est tout », déclarait Arteta en conférence de presse. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.