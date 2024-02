OM : Pablo Longoria en colère à Marseille, Frank McCourt réagit

Dans un communiqué sur le site officiel de l’OM, Pablo Longoria a annoncé son intention de porter plainte pour diffamation contre Stéphane Guy. Frank McCourt réagit à cette affaire.

OM : Pablo Longoria irrité par les propos calomnieux de Stéphane Guy

Lors d’une récente émission de l’After Foot sur RMC, Stéphane Guy a suscité la controverse en lançant une phrase énigmatique concernant Pablo Longoria et sa gestion à l’Olympique de Marseille. Cette déclaration a fait grand bruit, notamment auprès de la direction du club phocéen. Dans ses propos, le journaliste avait soulevé la question de savoir si, à son départ de l’OM, le club ou Pablo Longoria lui-même en sortirait plus enrichi.

Cette assertion, marquée de plusieurs sous-entendus, a visiblement irrité la direction marseillaise, au point qu’un communiqué a été publié ce jeudi sur son site pour annoncer le dépôt d’une plainte contre le journaliste. Dans ce communiqué, l’Olympique de Marseille exprime sa « stupéfaction » face aux propos « calomnieux et diffamants » de Stéphane Guy et informe que Pablo Longoria a mandaté son conseil pour engager des poursuites en diffamation. Cette décision marque une volonté ferme de défendre l’honneur et la réputation du dirigeant espagnol de l’OM.

Frank McCourt apporte son soutien à Pablo Longori

La situation est désormais entre les mains de la Justice, qui devra déterminer si Stéphane Guy a effectivement nui à l’intégrité et l’image de Pablo Longoria avec ses remarques controversées. En attendant, Frank McCourt, propriétaire de l’OM, a rapidement tenu à exprimer son soutien sans équivoque à son président Pablo Longoria .

Dans un communiqué, le milliardaire bostonien loue « le leadership, l’engagement et la sincérité de Pablo Longoria » depuis son arrivée à la tête du club phocéen en février 2021. Cette déclaration témoigne de la confiance accordée par le propriétaire de l’OM à son président, renforçant ainsi la position de ce dernier face aux critiques récurrentes à Marseille.