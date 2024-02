ASSE : Dall’Oglio livre le secret du changement à Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne a réussi à enchaîner deux victoires et a intégré le top 5 de la Ligue 2. Olivier Dall’Oglio révèle le secret du changement d’état d’esprit dans son équipe.

Saint-Etienne enchaîne avec une 2e victoire

En crise après les défaites contre Amiens à Geoffroy-Guichard (0-1) et l’USL Dunkerque au stade Marcel-Tribut (1-0), l’ASSE a multiplié les réunions pour mettre au point certains choses qui n’allaient pas. Jean-François Soucasse et Loïc Perrin ont été les premiers à secouer le vestiaire stéphanois à Dunkerque. Le président Roland Romeyer est également intervenu pour demander des comptes aux responsables et recadrer toute l’équipe.

Les joueurs avaient également tenu une réunion entre eux pour se parler franchement et se remobiliser pour la suite de la saison. Cette rencontre entre Anthony Briançon et ses coéquipiers a été la plus décisive. C’est elle qui a donné le déclic des résultats positifs à l’ASSE. Les Verts ont en effet signé deux brillantes victoires de suite, contre Troyes (5-0), puis Angers SCO, actuel deuxième de la Ligue 2.

ASSE : L’analyse vidéo qui a tout changé chez les Vert

Que s’est-il passé lors du conclave entre les Verts ? Selon les confidences d’Olivier Dall’Ogliio, ce n’est pas seulement la prise de parole entre eux qui a apporté le déclic, mais notamment la séance vidéo du match contre Dunkerque. Toute l’équipe a visionné le match perdu à Dunkerque, avec un analyste vidéo. Ce qui leur a permis de voir leurs propres erreurs.

Or habituellement, c’est plutôt le staff technique qui leur montre ce qu’ils n’ont pas bien fait.

« Ils ont analysé eux-mêmes le match. On a fait l’inverse. Ce sont les joueurs qui ont fait un retour au staff », a révélé l’entraineur, tout en se réjouissant du changement positif : « Ils ont vu ce qu’ils faisaient, ce qu’ils pouvaient faire. Maintenant, ils montrent autre chose ».

Le plus dur commence pour Saint-Etienne

Ainsi, les Stéphanois ont pris conscience de leurs responsabilités dans la lutte pour la montée en Ligue 1. « Il y a une prise de conscience énorme après le match face à Dunkerque, surtout dans leurs propres valeurs », a confié Olivier Dall’Oglio. Grâce aux six points glanés, l’ASSE a intégré le top 5 au classement.

L’équipe ligérienne peut donc prétendre aux barrages pour la montée en ce moment. Pour ce faire, elle doit batailler pour finir parmi les cinq premiers. Le plus dur commence donc pour Gautier Larsonneur et ses partenaires. Leur prochain rendez-vous est fixé au samedi 24 février, face au FC Annecy, 19e et avant dernier au classement.