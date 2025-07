ASSE Mercato : Coup de tonnerre, Stassin sur le départ

L’ASSE va devoir trouver un nouveau buteur pour probablement remplacer Lucas Stassin en Ligue 2. Résolu à quitter les Verts, l’attaquant se serait déjà mis d’accord avec deux clubs à l’étranger.

Mercato : Lucas Stassin d’accord avec deux clubs étrangers

Lucas Stassin s’est lié à l’ASSE jusqu’en juin 2028, lors de son transfert de Westerlo en août 2024. Mais après seulement une saison dans le Forez, il veut partir à cause de la relégation du club en Ligue 2. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le buteur des Verts veut se donner les moyens d’être sélectionné avec la Belgique pour la Coupe du monde 2026. Pour ce faire, il souhaite rejoindre un club qui lui permettrait d’être en vue la saison prochaine.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Ça se tend entre Lucas Stassin et KSV !

À voir Mercato AS Monaco : Un buteur de 18 ans rejoint l’ASM

De plus, le journaliste belge croit savoir que Lucas Stassin est déjà d’accord, sur le plan contractuel, avec deux clubs étrangers parmi ces nombreux courtisans. Il n’attend donc plus que l’offre concrète de ces clubs à l’AS Saint-Etienne pour faire ses valises.

Les courtisans du buteur de l’ASSE prêts à sortir 20 M€

Toujours selon la source, l’indemnité exigée par la direction stéphanoise ne serait pas un obstacle pour les prétendants de l’avant-centre de 20 ans. « Les clubs qui sont actuellement le plus proche de Lucas, qu’ils soient allemands ou français, ce sont des clubs qui peuvent dépenser 20 M€ », a-t-il indiqué dans un space de la Tribune Verte.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un défenseur en veut à Gazidis et KSV

Dans la suite de ses révélations sur le dossier de l’international Espoir Belge, Sacha Tavolieri assure que « les choses sont quasiment actées dans l’esprit » du décisif attaquant de l’ASSE.

À voir Mercato OM : Facundo Medina lâche une grosse confidence

Clash en vue entre le clan Stassin et KSV ?

Néanmoins, il rasssure que le clan Stassin n’ira pas au clash avec Kilmer Sports Ventures. Et que toutes les parties vont trouver leur compte dans la transaction. « Les clubs savent combien il coûte, et ils vont certainement jouer leur jeu avec des offres plus basses. Mais on aura quelque chose de suffisamment respectable pour pouvoir faire une contre-proposition, et derrière de pouvoir trouver un accord. […]. Il n’y aura pas de souci pour déposer l’argent que demande Saint-Etienne. Ce ne sera pas nécessaire d’aller au clash », a révélé le confrère belge.