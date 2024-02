OL : Rennaissance de Lyon, l’apport des supporters mis en avant

Pierre Sage est en train de réussir la mission sauvetage à Lyon. Mais il n’est pas seul avec son équipe, les supporters sont aussi des acteurs majeurs de cette renaissance.

OL : Pierre Sage est sur la bonne voie pour sauver Lyon

Lyon a viré deux entraineurs cette saison : Laurent Blanc, puis Fabio Grosso. Le premier a dirigé 4 matchs (3 défaites et 1 nul), tandis que le deuxième en a dirigé 7, pour un bilan de 4 défaites, 2 nuls et une victoire. John Textor a fait confiance à Pierre Sage pour conduire son équipe, qui était menacée de relégation en Ligue 2. Il avait été nommé comme intérimaire, le temps de trouver un nouveau coach, mais il a convaincu la direction de l’Olympique Lyonnais par ses premiers résultats. De ce fait, l’ex-directeur du Centre de formation du club rhodanien a été maintenu sur le banc des Gones, en janvier 2024, jusqu’à la fin de la saison.

Le président de l’OL a été bien inspiré de garder Pierre Sage, car il enchaîne les résultats positifs. En Ligue 1, son bilan est de 6 victoires et 4 défaites, soit 18 points pris sur 30 possible. Grâce à ces points glanés, Lyon est remonté au classement de la 18e et dernière place à la 11e. Même si l’équipe n’est pas encore sauvée, elle s’est éloignée de la zone rouge de relégation. En coupe de France, Pierre Sage a remporté trois matchs, qualifiant ainsi les Gones pour les quarts de finale.

Cris souligne le rôle déterminant des supporters Lyonnais

Sur une série de 4 matchs sans défaite en ce moment, le technicien de 44 ans poursuit le redressement de l’équipe lyonnaise. Cependant, il n’est pas seul dans cette mission. Lui et ses joueurs sont soutenus et accompagnés par les supporters du club, tant au Groupama Stadium qu’à l’extérieur. Cris a tenu à le souligner dans Téléfoot. Selon lui, l’union sacrée du public autour de son équipe est aussi l’une des clés de la remontée des Gones.

Les supporters ont été « importants » lorsque l’équipe était en difficulté dans la première partie de la saison. « Ils ont été là », a rappelé l’ancien défenseur de Lyon. Le soutien des fans de l’OL a été déterminant selon ce dernier. « Ils étaient derrière cette équipe, car elle avait de la qualité », a-t-il justifié. Pierre Sage lui-même reconnaît l’apport des supporters. Il a laissé entendre que « c’est à eux de maintenir cette flamme ». Ils étaient plus de 48 000 à Décines, lors de la réception de l’OGC Nice (1-0), vendredi dernier.

Il ne faut toutefois pas oublier que le club rhodanien a fait un mercato XXL cet hiver. L’équipe a été renforcée par 7 recrues, dont des joueurs de haut niveau, notamment Nemanja Matic, Orel Mangala et Saïd Benrahma.