PSG : Super Ligue ! L’étrange manoeuvre de Nasser Al-Khelaïfi !

Fervent opposant de la Super Ligue, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a tenté une autre manoeuvre pour la création d’une nouvelle compétition européenne.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi voulait créer une autre Super Ligue en 2020

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe révèle qu’à l’automne 2020, Nasser Al-Khelaïfi a eu l’idée de créer un projet parallèle à la Super Ligue, avec Andrea Agnelli, qui officiait à la tête de la Juventus Turin. À l’époque, où la crise sanitaire a sérieusement affecté les clubs, même les plus riches, ce projet est né à la suite de conclusions selon lesquelles la Ligue des Champions actuelle n’était pas assez rémunératrice, et les matches, pas assez intéressants avant les quarts de finale.

Selon l’enquête approfondie du journal sportif, un document complet d’environ 30 pages décrit la vision de cette compétition alternative. La Super League proposée aurait compté 24 clubs répartis en six groupes, chaque équipe s’engageant à disputer un minimum de 32 matches par saison, soit un total de 413 matches. Avec ce projet, le Paris SG était même prêt à mettre à mal le championnat local.

Al-Khelaïfi prêt à tuer la Ligue 1

Le média francilien indique que dans le document, il est précisé que 384 rencontres seraient disputées avant la phase à élimination directe, et 413 au total, soit beaucoup plus que dans la version actuelle de la Ligue des champions, ce qui permet d’augmenter significativement les recettes.

« Toujours selon le document, les participants à ce projet n’auraient plus joué les matches de leur Ligue respective. » Selon les informations du quotidien sportif, ces équipes, dont le Paris Saint-Germain, auraient donc fait jouer leur équipe B dans leurs Championnats nationaux.

« Dans le projet Bohr, l’UEFA aurait été impliquée puisqu’il est écrit qu’elle devait « garantir la légitimité de la compétition et être le seul distributeur solidaire (des aides reversées aux autres clubs). » Cette décision stratégique visait à trouver un équilibre entre la recherche de meilleures sources de revenus et l’évitement de graves réactions de la part des supporters, des autorités du football et des autres clubs.