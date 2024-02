Mercato PSG : Voici l’une des plus grosses priorités de Nasser Al-Khelaïfi

Après l’annonce du départ de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi est déjà à fond sur le prochain mercato estival avec une grosse priorité en ligne de mire.

Mercato PSG : Victor Osimhen sur la short-liste de Nasser Al-Khelaïfi

Le contrat de Kylian Mbappé expire en juin 2024 et il va quitter le Parc des Princes en tant qu’agent libre à la fin de la saison en cours. L’international nigérian Victor Osimhen est devenu l’un des principaux candidats pour remplacer l’attaquant français au PSG, le club envisageant une approche de transfert cet été. Osimhen a rejoint Naples depuis Lille en 2020 et a marqué 67 buts en 119 apparitions pour le club italien.

Le Nigérian a joué un rôle déterminant dans le premier titre de Naples en Serie A en 33 ans la saison dernière, marquant 26 fois en 32 matches de championnat. Victor Osimhen a débuté sa carrière au club allemand de Wolfsburg, avant de passer la campagne 2018-2019 en prêt au club belge de Charleroi et de rejoindre Lille pour un contrat permanent la saison suivante. L’attaquant de 24 ans a marqué 18 buts lors de sa seule campagne à Lille avant de rejoindre Naples pour un montant record de 70 millions d’euros.

Victor Osimhen comme Edinson Cavani et Ezequiel Lavezzi

Luis Campos, qui travaille comme conseiller de football au PSG avec un rôle dans le recrutement des transferts du club, avait précédemment signé Osimhen pour Lille. Le président du club de Naples, Aurelio de Laurentiis, a précédemment autorisé le départ des attaquants Edinson Cavani et Ezequiel Lavezzi vers le PSG, tandis que le milieu de terrain Fabian Ruiz a rejoint le club de la capitale française depuis Naples en 2022.

Le PSG est bien doté en positions offensives, ayant recruté les attaquants Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani l’été dernier, tout en ajoutant également les attaquants comme Ousmane Dembélé et Marco Asensio de Barcelone et du Real Madrid respectivement, Bradley Barcola rejoignant également Paris en provenance de Lyon.