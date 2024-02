Mercato PSG : Kylian Mbappé, une star lui donne rendez-vous à Madrid

Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison et à la fin de son contrat au PSG. Alors que l’officialisation est imminente, une star de la Liga lui donne déjà rendez-vous dans la capitale espagnole.

Mercato PSG : Kylian Mbappé arrive à Madrid, Antoine Griezmann s’impatiente

Tout indique que la course poursuite entre Kylian Mbappé et le Real Madrid est terminée, puisque le Français serait sur le point de signer pour le géant espagnol. Compte tenu des rumeurs, son coéquipier en équipe de France, Antoine Griezmann, l’a déjà accueilli dans la Liga espagnole et est impatient de voir son visage sur le terrain.

Dans une récente interview accordée à Mundo Deportivo avant le choc contre l’Inter Milan en Ligue des Champions, le numéro 7 de l’Atlético Madrid n’a pas directement fait référence à ce qu’il sait de l’avenir de Mbappé. Cependant, Griezmann a assuré qu’il sera « bien reçu en Espagne » et qu’il sera « ravi d’être là, de jouer contre lui dans le derby » de Madrid.

Kylian Mbappé, officialisation attendue

Tout indique que dans les semaines à venir, il y aura plus de détails sur l’avenir de Kylian Mbappé, de plus en plus proche du Real Madrid. Les nouvelles sortent dans un contexte où le PSG et le Real Madrid jouent pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il aurait même déjà signé son contrat avec la Casa Blanca pour les cinq prochaines années.

L’attaquant de 25 ans a rejeté la nouvelle offre du club parisien de renouveler son contrat pour une saison supplémentaire et est libre de négocier avec n’importe quelle autre équipe. Avant le duel contre la Real Sociedad, il a déclaré au président de l’équipe dirigée par Luis Enrique qu’il envisageait de partir à la fin de cette saison.