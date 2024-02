Mercato PSG : Kylian Mbappé est arrivé en Espagne !

Kylian Mbappé, dont l’officialisation de la signature au Real Madrid est imminente, a passé ces dernières heures en Espagne, plus précisément à Barcelone.

Mercato PSG : Kylian Mbappé s’offre une virée à Barcelone avec Achraf Hakimi

Nul doute que Kylian Mbappé capte tous les regards sur la planète football. Ses paroles et ses mouvements sont très bien scrutés, et ce d’autant plus qu’il a annoncé, il y a quelques jours, son intention de ne pas poursuivre l’aventure avec le PSG au terme de son contrat. L’attaquant de 25 ans vit désormais sous une énorme pression et il n’est pas surprenant qu’il veuille profiter des deux jours de congé accordés par Luis Enrique pour s’évader de Paris et se réfugier loin de toutes les rumeurs qui l’entourent. Et comme par coïncidence, c’est en Espagne qu’il a décidé de poser ses valises pour ces quelques jours.

En compagnie de l’un de ses meilleurs amis dans le vestiaire du PSG, le Marocain Achraf Hakimi, Mbappé préfère se déconnecter complètement pendant quelques heures pour profiter des plaisirs que lui offre une ville comme Barcelone. Selon le journaliste Víctor Navarro, le Bondynois et Hakimi ont apprécié la gastronomie en visitant le célèbre restaurant Botafumeiro, l’un des temples habituels visités, entre autres, par le président du FC Barcelone, Joan Laporta.

Kylian Mbappé au Real, officialisation imminente !

Alors que tout le monde attend de savoir où jouera Kylian Mbappé dès le 30 juin prochain, l’international français est déjà fixé et n’attend plus que le moment pour communiquer sa décision finale. Mais en attendant, il est presque certain que le champion du monde 2018 annoncera sa signature au Real Madrid avant la fin de cette saison. Cependant, jusqu’à ce que ce moment arrive, tout est ouvert. Et sa présence à Barcelone alimente toutes sortes de spéculations.