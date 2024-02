Vente OM : Frank McCourt, un signe annonçant l’arrivée prochaine des Saoudiens ?

Un nouvel indice émerge peut-être concernant la possible vente de l’OM aux Saoudiens. Le propriétaire Frank McCourt semble de plus en plus distant du club. Cette attitude alimente les spéculations sur un futur changement de propriétaire et de gestion à l’Olympique de Marseille.

Vente OM : Frank McCourt, un propriétaire de plus en plus distant

Frank McCourt serait-il finalement prêt à céder son club à deux nouveaux investisseurs fortunés ? Depuis le mois d’août dernier, le milliardaire américain n’a plus mis les pieds à Marseille. Cette absence prolongée coïncide avec une période difficile pour l’OM sur le plan sportif, accentuant ainsi les interrogations sur son implication et son engagement dans la gestion du club.

Même lors des crises institutionnelles, comme celle de septembre dernier où le président Pablo Longoria s’était provisoirement retiré du directoire de l’OM, Frank McCourt n’a pas jugé nécessaire de se rendre à Marseille pour rencontrer les supporters et tenter d’apaiser les tensions. Cette attitude contraste avec ses actions passées sous la direction de Jacques-Henri Eyraud.

La Provence rapporte en effet que Frank McCourt semble désormais « désintéressé » de l’institution qu’il a rachetée des mains de Margarita Louis-Dreyfus en 2016. Son absence prolongée est ainsi perçue par les instigateurs de la vente OM comme un signe avant-coureur de l’arrivée prochaine de riches hommes d’affaires saoudiens à la tête de l’OM. Cette hypothèse est régulièrement évoquée depuis plusieurs années par Thibaud Vézirian et son enquête approfondie sur le sujet.

Un message de soutien adressé à Pablo Longori

Il est important de noter que malgré son absence physique à Marseille, Frank McCourt continue d’organiser des réunions régulières avec ses équipes, que ce soit par visioconférence ou directement depuis les États-Unis. De plus, le milliardaire bostonien a récemment pris position en soutien à Pablo Longoria, qui a déposé une plainte pour diffamation contre le journaliste de RMC Sport, Stéphane Guy.

Ces éléments suggèrent que, même si Frank McCourt n’est pas physiquement présent à Marseille, il reste impliqué dans la gestion de l’OM. Cependant, son absence prolongée suscite des interrogations légitimes quant à ses intentions en tant que propriétaire du club.

Les supporters attendent à présent des éclaircissements concernant à l’avenir proche de leur équipe et espèrent voir débarquer à l’OM de nouveaux investisseurs, dotés de ressources financières quasi illimitées. Ce qui pourrait permettre à l’Olympique de Marseille d’entrer dans une nouvelle dimension et de concurrencer son rival historique, le Paris Saint-Germain.