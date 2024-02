Vente OM : L’Arabie saoudite prépare une surprise en Ligue 1

Le feuilleton autour de la vente OM à l’Arabie saoudien prend un tournant inattendu. Les dirigeants saoudiens semblent se tourner vers un autre club de Ligue 1.

Vente OM : Frank McCourt intransigeant, l’Arabie saoudite s’éloigne

L’Olympique de Marseille va-t-il changer de propriétaire ? Cela fait plus de trois ans que divers observateurs français, dont Thibaud Vézirian, maintiennent leur position initiale, assurant que Frank McCourt va bientôt passer la main à de nouveaux investisseurs très fortunés. Pour succéder au propriétaire américain, l’Arabie saoudite est présentée comme le futur repreneur de l’OM, alimentant ainsi l’espoir des supporters en une ère nouvelle pour le club.

Les négociations entre les différentes parties ont déjà eu lieu, mais les demandes exorbitantes de Frank McCourt ont toujours été un obstacle majeur à la concrétisation de cette opération. Le milliardaire bostonien espère réaliser une énorme plus-value, réclamant environ un demi-milliard d’euros avant de céder son bien. Face à ces exigences excessives, les dirigeants saoudiens ne semblent plus se focaliser sur l’OM et se tournent dorénavant vers un autre club de Ligue 1 : l’AS Monaco.

En effet, sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen a lâché cette grosse information, révélant que l’Arabie saoudite négocie actuellement pour reprendre le club de la Principauté. L’ancien milieu de terrain du PSG assure que les négociations entre les dirigeants monégasques et saoudiens progressent et se rapprochent de plus en plus.

Les Saoudiens en négociations avancées avec l’AS Monaco

Contrairement à l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco est officiellement en vente. Cette décision initiée par Dmitri Rybolovlev en janvier dernier a rapidement alerté les Saoudiens. Ces derniers semblent bien partis pour racheter l’ASM. Jérome Rothen estime d’ailleurs que l’affaire pourrait être conclue d’ici 2025.

Cette évolution représente un coup dur pour les supporters marseillais, qui voyaient dans l’arrivée d’investisseurs saoudiens une opportunité de dynamiser l’OM et de rivaliser avec le Paris Saint-Germain, leur rival historique. L’annonce de l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour l’AS Monaco marque ainsi un tournant dans le feuilleton de la vente OM et soulève de nombreuses interrogations quant à l’avenir proche du club phocéen.

Si l’AS Monaco semble désormais sur le point de changer de mains, de son côté, Frank McCourt maintient sa position à la tête de l’OM, affichant sa détermination à rester aux commandes malgré les pressions et les critiques.