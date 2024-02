OM-Shakhtar : La compo, Jean-Louis Gasset opère plusieurs changements

Nouvel entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset se prépare pour un choc décisif ce jeudi soir face au Shakhtar Donetsk. Découvrez sa composition d’équipe attendue avec plusieurs changements majeurs.

OM – Shakhtar : Jean-Louis Gasset veut changer l’animation offensive

L’Olympique de Marseille traverse une crise de résultats, marquée par une série de sept matchs sans victoire, ce qui a conduit au limogeage de Gennaro Gattuso. Son remplaçant, Jean-Louis Gasset, se retrouve ainsi propulsé sur le devant de la scène, avec pour objectif de relancer une équipe phocéenne en manque de confiance. Sa première mission sur le banc de touche de l’OM est capitale. Il devra remporter le match retour contre le Shakhtar Donetsk ce jeudi soir en barrages de Ligue Europa.

Conscient de l’importance de cette rencontre européenne, le nouvel entraîneur marseillais a clairement exprimé que la seule option pour l’OM est de gagner et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour ce faire, Jean-Louis Gasset envisage des changements tactiques et une reconfiguration de l’équipe. Après avoir échangé avec certains cadres de l’équipe et Jacques Abardonado, il semble décidé à abandonner le schéma en 4-3-3 de son prédécesseur pour revenir au 3-5-2, qui avait été efficace pour l’OM en décembre dernier. L’objectif est de dynamiser « l’animation offensive » de l’équipe, qui a été en difficulté ces derniers temps.

Clauss et Merlin repositionnés au poste de piston, Moumbagna sur le banc

Concernant la composition de l’équipe phocéenne pour le match contre le Shakhtar Donetsk, Jean-Louis Gasset prévoit des ajustements tactiques. Il devrait opter pour une défense à cinq avec trois défenseurs axiaux, notamment avec Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Bamo Meïté qui remplacera Leonardo Balerdi (suspendu). Jonathan Clauss et Quentin Merlin devraient être alignés en tant que pistons sur les côtés. Ruben Blanco devrait occuper le poste de gardien de but, car Pau Lopez est incertain.

Amine Harit sera très probablement replacé au milieu de terrain, accompagné de Geoffrey Kondogbia et Azzediene Ounahi. En attaque, il aura aussi une modification. Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye devraient former le duo offensif au détriment de la recrue hivernale, Faris Moumbagna.

La composition probable de l’OM contre le Shakhtar Donetsk :

Gardien : Blanco

Défenseurs : Meïté, Gigot, Mbemba

Milieux de terrain : Clauss, Ounahi, Kondogbia, Harit, Merlin

Attaquants : N’Diaye et Aubameyang