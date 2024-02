Mercato PSG : L’étonnante réaction de Jean-Michel Aulas sur Mbappé

Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il quittera le PSG en fin de saison. Jean-Michel Aulas, l’ancien président de l’OL, a commenté cette décision de l’attaquant français.

Mercato PSG : Jean-Michel Aulas conseille Paris pour l’après-Mbappé

Après la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le vice-président de la Fédération française de football, Jean-Michel Aulas, a livré ses sentiments sur la décision de Kylian Mbappé de quitter les rangs du Paris Saint-Germain après y avoir évolué durant sept saisons. Si plusieurs personnes regrettent ce départ, qui va avoir une incidence réelle sur le championnat local, l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais estime pour sa part que cette situation est plutôt salutaire pour le PSG.

« Le départ de Kylian, c’est plus affectif, je dirais, que dans la concrétisation d’accords commerciaux sur les droits TV. Kylian, c’est effectivement une époque, mais il est resté sept ans au PSG, c’est magnifique », a déclaré Jean-Michel Aulas au micro de RMC avant d’annoncer une nouvelle ère pour les Rouge et Bleu.

Jean-Michel Aulas pense que Nasser Al-Khelaïfi doit profiter du départ de Mbappé pour refonder le modèle parisien et réduire l’influence de plusieurs stars dans un même vestiaire.

« Est-ce que ce n’est pas l’opportunité pour le PSG de faire arriver deux ou trois très grands joueurs qui vont peut-être redonner au PSG une crédibilité, peut-être aussi une cohérence… Je ne sais pas », explique l’homme d’affaires français, qui souhaite au PSG de transformer « cette difficulté colossale en une opportunité. » De son côté, la ministre des Sports a tenu à rendre un vibrant hommage à l’enfant de Bondy.

Les mots forts d’Amélie Oudéa-Castéra pour Kylian Mbappé

C’est désormais un secret de polichinelle : Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid au terme de l’exercice en cours. D’après les renseignements de L’Équipe, l’ancien joueur de l’AS Monaco percevra un salaire compris entre 30 et 35 millions d’euros bruts par saison et une prime à la signature entre 100 et 130 millions d’euros. En attendant l’officialisation de la nouvelle par les parties concernées, Amélie Oudéa-Castéra a tenu à envoyer un message à Kylian Mbappé.

« C’est vrai que là, manifestement, il y a une page qui est en train de se tourner. Moi je retiens d’abord tout ce qu’il a apporté de formidable à ce championnat. En Ligue 1, il en aura été l’un des plus marquants héros des dernières années clairement. Je crois qu’il faut lui souhaiter bonne chance et une bonne continuation dans son parcours », a lancé la ministre des Sports pour RMC Sport.