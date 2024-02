Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi en contacts avec une star de la Juve

Nasser Al-Khelaïfi multiplie les pistes pour le prochain mercato où plusieurs renforts sont attendus au Paris Saint-Germain. Le Qatari serait même ouvert à la signature d’une star de la Juventus.

Mercato PSG : Contacts établis entre Nasser Al-Khelaïfi et Adrien Rabiot

Adrien Rabiot arrive en fin de contrat avec la Juventus à la fin de la saison et dispose de cinq options pour poursuivre sa carrière, selon le journaliste Rudy Galetti. Dans cette optique, quatre clubs surveillent la situation du milieu de terrain français : le PSG présidé par Nasser Al-Khelaïfi, le club où Rabiot a été formé et d’où il est parti pour rejoindre la Juventus en 2019, le Bayern Munich et deux clubs de Premier League.

Parlant du Paris Saint-Germain, des retrouvailles pourraient avoir lieu entre le club et Rabiot l’été prochain. Le milieu de terrain souhaiterait partir de l’Italie et ne serait pas contre un retour dans la capitale française, pendant que Kylian Mbappé se prépare à quitter le club.

Vers un retour d’Adrien Rabiot au PSG ?

Cette saison, le Français a disputé 22 matchs au cours desquels il a marqué quatre buts et enregistré trois passes décisives. Alors que la question de son avenir devrait bientôt se poser, une approche du PSG est signalée. En effet, d’après PSGInside Actu, des contacts ont été établis entre la direction de Nasser Al-Khelaïfi et l’entourage d’Adrien Rabiot. Un rendez-vous aurait même eu lieu entre les deux parties, probablement début février.

Le club parisien essaie de faire revenir Rabiot depuis l’année dernière. Sachant qu’il est libre, c’est un gros avantage pour le club et Al-Khelaïfi en a bien conscience. Mais il faudra aussi compter avec la concurrence d’autres clubs en Europe, même si la Juventus n’a pas encore renoncé à son joueur. La Vechia Signora a une proposition de renouvellement sur la table, mais les conversations avec le joueur de 28 ans traînent.