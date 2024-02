OM : Ligue Europa, du lourd attend Jean-Louis Gasset…

Hier soir, l’OM a réuni à renverser le Shakhtar Donetsk (3-1) en barrages retour de la Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset savent ainsi qu’ils affronteront du lourd au tour suivant de la compétition.

OM : Jean Louis-Gasset et ses hommes vers un redoutable adversaire en 8e de finale de Ligue Europa

Dans une soirée décisive au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille a su répondre présent en renversant le Shakhtar Donetsk pour s’assurer une place en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Malgré un début de match difficile avec un but encaissé rapidement, les Marseillais ont fait preuve de caractère et de détermination pour finalement l’emporter 3-1 devant leur public. Cette victoire revêt une importance capitale, d’autant plus qu’elle survient deux jours seulement après l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l’équipe phocéenne, succédant ainsi à Gennaro Gattuso.

En se qualifiant pour le prochain tour de la compétition, l’OM sait qu’il devra faire face à des adversaires de taille, issus des équipes ayant terminé à la première place de leur groupe à la fin de l’automne. Parmi les possibles adversaires, des noms redoutables tels que Liverpool, l’Atalanta, ou encore Villarreal de Marcelino, ancien coach marseillais, figurent parmi les probabilités. Le tirage au sort des huitièmes de finale promet ainsi des duels intenses et des rencontres passionnantes qui animeront le stade Vélodrome durant le mois de mars.

L’OM peut cependant se réjouir de jouer le match aller à domicile, lui assurant un soutien précieux de ses supporters. Pour le match retour, les hommes de Jean-Louis Gasset devront se déplacer à l’extérieur, et être prêts à relever le défi dans le fief de leur adversaire. Le tirage au sort des huitièmes de finale, prévu ce vendredi à midi, révélera les affrontements à venir et déterminera les défis qui attendent l’équipe marseillaise lors de cette étape de la compétition. Quel que soit l’adversaire tiré au sort, l’OM se prépare à relever le défi avec détermination et ambition, dans l’objectif de continuer son parcours européen et de conquérir de nouveaux succès sur la scène continentale. Les huitièmes de finale de la C3 se tiendront les 7 et 14 mars prochains.

Les adversaires potentiels de l’Olympique de Marseille :

• Atalanta (ITA)

• Brighton (ANG)

• Leverkusen (ALL)

• Liverpool (ANG)

• Rangers (ECO)

• Slavia Prague (TCH)

• Villarreal (ESP)

• West Ham (ANG)