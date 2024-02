Quelques jours seulement après son arrivée, Jean-Louis Gasset commence fort son aventure à la tête de l’Olympique de Marseille.

OM – Shakhtar Donetsk : Les premiers choix forts de Jean-Louis Gasset

En pleine tourmente et dans une crise de résultat sans précédent, la direction de l’Olympique de Marseille a fini par prendre une décision forte. Pablo Longoria a mis fin à la collaboration de Gennaro Gattuso et à la grande surprise, il annonce Jean-Louis Gasset pour prendre la succession. Débarqué de la tête de la sélection ivoirienne il y a quelques semaines, le technicien français était très attendu pour sa grande première sur le banc marseillais.

Pour ses débuts, Gasset devrait conduire l’OM face au Shakhtar Donetsk en match retour des seizièmes de finale de Ligue Europa. Il fait tout de suite des choix forts en misant sur un 3-5-2. Il décide surtout de faire confiance à Jonathan Clauss, au cœur d’une grande polémique ces dernières semaines, dans le couloir droit de la défense. Devant, Harit, Moumbagna et Aubameyang composent le trio offensif. Des choix forts pour une équipe qui a fière allure sur le terrain.

Le système Jean-Louis Gasset mise à rude épreuve

Dans cette nouvelle configuration et déjà mise sous pression, l’Olympique de Marseille entame la partie de la plus mauvaise des manières. Ils encaissent un premier but dès la 12e minute, une œuvre de Sudakov sur penalty. Cette ouverture du score précoce a eu le mérite de réveiller les hommes de Jean-Louis Gasset, qui réagissent en égalisant grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang à la 23e minute de jeu, profitant d’une perte de balle des Ukrainiens.

Idéalement lancés, les Français trouveront le moyen d’inverser totalement la tendance en deuxième période. Avec un pressing haut qui met la pression au Shakhtar, les coéquipiers de Samuel Gigot arrivent à se mettre en situation, au point de trouver une nouvelle fois la faille dans les 20 dernières minutes. Ismaila Sarr profite d’une déviation d’Aubameyang et porte le score à 2-1 avant que Geoffrey Kondogbia ne scelle la qualification phocéenne à la 81e minute, permettant à l’OM d’obtenir un succès renversant 3-1.