PSG : Luis Enrique confirme une tendance surprenante

Arrivé au PSG pour remplacer Christophe Garétier, Luis Enrique tente d’imposer une politique de concurrence saine au sein de l’équipe, même si ceci semble le mettre dans une posture compliquée.

PSG : Luis Enrique n’a pas une équipe type

C’est devenu pratiquement une tendance pour lui au PSG, sinon une règle. Avec Luis Enrique, il n’est pas question d’être figé sur une équipe type classique. En effet, depuis le début de la saison et sa prise de fonction à la tête du club de la capitale, le technicien espagnol a eu à faire avec des onze de départ différents. C’est la conséquence de ses nombreux qu’il alterne notamment à certains postes comme en défense, en attaque et au milieu de terrain de son effectif.

A la pointe, Luis Enrique a très souvent composé soit avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, tandis qu’au milieu de terrain, il a su imposer une certaine concurrence entre Vitinha et Kang-In Lee. Pour ce qui est de la défense, Danilo et Skriniar se sont relayés, même si le second est blessé depuis plusieurs semaines. Difficile ainsi de deviner les compositions probables de l’entraîneur du PSG à chaque veille de match. Une tendance bien surprenante qu’il a confirmée lui-même en conférence de presse.

Luis Enrique, un choix assumé !

Même Kylian Mbappé, la superstar du groupe, n’échappe pas à ce principe instauré par son entraîneur, même s’il n’est souvent laissé au banc que lors des matchs les moins importants. Mais pour Luis Enrique, il est important de pouvoir « compter sur tout le monde, ceux qui jouent le plus, ceux qui jouent moins ». Son objectif, comme il l’a fait savoir, c’est d’avoir 22 joueurs titulaires, même s’il a conscience que « c’est impossible ». L’ancien du Barça veut avoir deux joueurs par poste, car « il faut de la compétition, de la rivalité ».