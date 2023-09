Lors d’un entraînement du PSG, une altercation aurait éclaté entre Vitinha et Lionel Messi. Le milieu de terrain portugais est revenu sur ce sujet.

PSG : Vitinha humilié par Lionel Messi

Mercredi, le journal L’Équipe a fait une révélation sur une altercation entre Vitinha et Lionel Messi, au cours d'un entraînement du Paris Saint-Germain de la saison 2022-23. Selon le quotidien sportif, le septuple Ballon d’Or avait violemment réprimandé le milieu de terrain portugais après avoir reçu un vilain coup lors d’une séance au Camp des Loges.

« Non seulement t'es faible, mais en plus tu me fais mal », aurait notamment lancé l’ancien attaquant du FC Barcelone à Vitinha. Un épisode douloureux pour l’international portugais qui avait songé à quitter le Paris SG avant d’être rassuré par son compatriote Danilo Pereira. Quelques heures après la publication de L’Équipe, l’ancien joueur du FC Porto a donné sa version des faits.

Vitinha dément totalement une altercation avec Lionel Messi

Vitinha a été logiquement élu homme du match suite à sa performance face au Borussia Dortmund. Le milieu portugais a illuminé l’entrejeu parisien et a rappelé qu’il pouvait devenir un homme clé du système de Luis Enrique. Bien loin de la saison compliquée de 2022-2023, après des débuts pourtant prometteurs. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le numéro 17 du PSG semble résolument vouloir se concentrer sur sa saison et ses performances sur le terrain.

En effet, alors que la révélation d’une supposée altercation avec Lionel Messi a commencé à enflammer la toile, le natif de Santo Tirso est rapidement sorti du silence pour calmer les choses. Sur son compte Twitter, Vitinha a répondu fermement que tout est faux et qu’il n’y a jamais eu d’altercation entre Messi et lui. « Je ne commente généralement rien dans la presse, mais cette fois-ci je dois dire ceci : c’est complètement faux, cela ne s’est jamais produit. » Voilà qui est désormais clair !