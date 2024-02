RC Lens : Franck Haise livre une confession claire après Monaco

Le RC Lens s’est incliné dimanche après-midi face à l’AS Monaco dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 (2-3). Après le match, Franck Haise a fait une confession.

RC Lens : Franck Haise fait son mea-culpa après la défaite face à Monaco

Le RC Lens a été battu par l’AS Monaco, dimanche à 13h, au Stade Bollaert-Delelis. Opposés à une équipe monégasque plus fraîche et mieux inspirée, les hommes de Franck Haise ont payé cash leur débauche d’énergie livrée en Ligue Europa, jeudi soir, à Fribourg en Ligue Europa (2-3 AP).

Alors que l’équipe d’Adi Hütter semblait se contenter du point du nul en fin de match, l’entraîneur des Sang et Or a opéré des changements en faisant entrer en jeu dans le dernier quart d’heure des attaquants, notamment Sishuba, en délaissant le secteur défensif. Et tout logiquement, le technicien de 52 ans a reconnu son erreur.

« Je n’aurais peut-être pas dû faire un dernier remplacement offensif avec le petit Sishu », a reconnu Franck Haise en conférence de presse après la rencontre. « Je voulais gagner ce match. C’est un regret, mais j’ai des responsabilités et je les assumerai toujours. Mais après, quand vous êtes là pour faire des choix… », a ajouté l’ancien milieu défensif français. Cependant, le coach du RC Lens a regretté les décisions arbitrales lors de ce match.

Franck Haise dénonce l’arbitrage de Lens-Monaco

Au coup de sifflet final de la rencontre entre le RC Lens et l’AS Monaco, Franck Haise et ses joueurs n’ont pas été tendres envers l’arbitrage, après la terrible défaite à domicile. Pour le coach lensois et ses éléments, ils méritaient de bénéficier d’un penalty, non sifflé par l’arbitre.

« Je ne vois pas l’intérêt d’appeler la VAR si c’est pour ne rien siffler, de l’autre côté, il n’hésite pas à siffler donc c’est frustrant », a fustigé Florian Sotoca, victime de la présumée faute, au micro de Prime Vidéo.

« Le joueur prend la balle en premier et est touché ensuite, pas de penalty. J’aimerais bien comprendre parce que si on réfléchit comme ça, il y a un tas de penalties qui ont été sifflés contre nous alors qu’il n’y avait rien », a regretté Franck Haise. Après la 23e journée de Ligue 1, le RC Lens est 6e au classement et voit la Ligue des Champions s’éloigner.