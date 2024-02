RC Lens : Nouvelle galère pour Franck Haise avant la réception de Monaco

Franck Haise et le Racing Club de Lens doivent se relancer ce dimanche face à l’AS Monaco à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Le technicien français doit encore composer avec une autre mauvaise nouvelle.

RC Lens : Franck Haise privé de Massadio Haïdara face à Monaco

Les Sang et Or ont rendez-vous avec l’histoire face à l’AS Monaco et doivent surtout réagir après l’élimination franstrante subie face à Fribourg en Ligue Europa. Ils affrontent notamment le cinquième de Ligue 1, qui les devance seulement de deux petits points dans la course à l’Europe. C’est avec un effectif décimé que Franck Haise prépare la réception des Monégasques au Stade Bollaert. Il doit faire sans Massadio Haïdara en défense.

L’arrière gauche malien s’est blessé sur l’action du troisième but concédé face à Fribourg jeudi. Les examens ont révélé une blessure à la cuisse de grade 2 et il sera absent jusqu’à la prochaine trêve internationale de mars. Tout comme lui, Deiver Machado est forfait pour le choc contre l’AS Monaco. En conférence de presse, Franck Haise a annoncé que le Colombien vient de reprendre la course et devra encore attendre.

Pour le piston gauche, « il s’agit d’une cicatrisation et non pas un souci musculaire », a rassuré Franck Haise. Pour le reste de l’effectif, même s’il signale quelques bobos, l’entraîneur du club artésien rassure que c’est sans gravité. Pour rappel, le RC Lens, sixième au classement, reçoit Monaco en début d’après-midi de ce dimanche à 13h.