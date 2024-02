PSG : Le club répond à Enrique après le remplacement de Mbappé

Dimanche après midi, lors de PSG-Stade Rennais, Luis Enrique a fait sortir Kylian Mbappé à la 65e minute de jeu. Le club de la capitale a réagi suite à ce choix de son entraîneur.

PSG : Le club soutient Luis Enrique pour le management de l’équipe

Kylian Mbappé n’est plus intouchable au Paris Saint-Germain. Après avoir débuté sur le banc la semaine passée face au FC Nantes (2-0), l’international français a fait les frais d’un autre choix fort de son entraîneur ce dimanche après-midi, lors du match nul contre le Stade Rennais, au Parc des Princes.

Titulaire en pointe de l’attaque, le buteur de 25 ans a été remplacé à la 65e minute par Gonçalo Ramos, alors qu’il ne présentait aucun signe de blessure. Face à la polémique naissante dans les médias suite à cette décision de son entraîneur, le PSG est sorti du silence pour apporter une importante précision sur le management de l’équipe.

Approché par le journal L’Équipe, un membre de la direction des Rouge et Bleu a clairement indiqué que « Luis Enrique prend ses décisions et il a la liberté totale pour le faire. Il n’y a aucune consigne de la direction concernant Kylian Mbappé. » Et en interne, le vestiaire semble s’aligner sur les choix du successeur de Christophe Galtier.

Lucas Hernandez : « C’est lui le boss »

Interrogé en zone mixte sur le remplacement de Kylian Mbappé lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais (1-1), Lucas Hernandez a rappelé que Luis Enrique a les pleins pouvoirs. Pour le défenseur polyvalent de 28 ans, le technicien espagnol de 53 ans est le seul maitre à bord de l’équipe parisienne.

« C’est une décision du coach. C’est le coach qui gère l’équipe. C’est à lui de prendre les décisions. C’est lui le boss. On a un super groupe avec de supers joueurs. C’est vrai que Kylian peut faire la différence à tout moment. C’est une décision du coach. C’est à nous de continuer l’aventure », a déclaré Lucas Hernandez.