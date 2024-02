ASSE : Olivier Dall’Oglio reçoit une bonne nouvelle en Ligue 2

Sur une série de trois victoires consécutives, l’ASSE remonte dans le haut du classement. Olivier Dall’Oglio et son équipe viennent d’ailleurs de recevoir une bonne nouvelle dans la course à la remontée en Ligue 1.

ASSE : La défaite d’Angers est bénéfique pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio

L’AS Saint-Étienne, reléguée en Ligue 2 au printemps 2022 après une longue période passée dans l’élite, a connu des débuts chaotiques dans la division inférieure. Au point où les supporters des Verts craignaient une deuxième saison difficile en Ligue 2. Mais les récentes performances de l’équipe entraînée par Olivier Dall’Oglio a redonné de l’espoir aux fans.

Malgré les difficultés liées à la vente potentielle du club, l’ASSE est en train de retrouver sa forme sur le terrain. Trois victoires consécutives en championnat ont propulsé la formation stéphanoise à la quatrième place du classement, redonnant ainsi espoir aux supporters. Le regard des Verts se tourne désormais vers le sommet, avec l’objectif ambitieux d’une montée en Ligue 1 d’ici la fin de la saison.

Cette aspiration est réalisable si le club continue sur sa lancée victorieuse et que ses concurrents directs connaissent des revers. D’ailleurs, l’un d’entre eux vient de subir un revers ce lundi soir. Angers SCO s’est incliné face au SM Caen (2-0) en clôture de la 26e journée du championnat. Cette défaite du SCO, deuxième au classement, relance d’ailleurs la course à la montée en Ligue 1.

Les trois prochains matchs de l’ASSE seront déterminants…

Angers SCO ne compte plus que deux points d’avance sur Laval (troisième) et cinq sur l’AS Saint-Étienne (quatrième). Autant dire que, à douze journées de la fin du championnat, la lutte pour la montée en Ligue 1 promet d’être palpitante. Les trois prochains matchs de l’ASSE seront déterminants pour évaluer ses chances réelles dans cette bataille.

Le déplacement samedi prochain au Paris FC, suivi de la réception de l’AJ Auxerre, actuel leader, et d’un voyage périlleux à Bastia seront des tests cruciaux pour l’équipe de Dall’Oglio. Ces confrontations à venir permettront de déterminer la véritable force de l’ASSE et sa capacité à rivaliser pour une place en Ligue 1. Malgré les incertitudes persistantes en coulisses, le club stéphanois semble déterminé à défier les pronostics et à offrir à ses supporters une fin de saison pleine de suspense et d’espoir.