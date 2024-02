ASSE : Olivier Dall’Oglio réalise une prouesse inopinée en Ligue 2

Sous la direction de son entraîneur Olivier Dall’Oglio, l’ASSE continue de briller en Ligue 2, réalisant des exploits remarquables qui marquent cette saison de manière inédite.

ASSE : Olivier Dall’Oglio, des victoires éclatantes et une discipline exemplaire

L’AS Saint-Étienne affiche un tout autre visage en cette seconde partie de saison. Sa dernière victoire contre Annecy (2-1), comptant pour la 26e journée de Ligue 2, constitue son troisième succès consécutif, soulignant ainsi la forme impressionnante de l’équipe entraînée par Olivier Dall’Oglio.

Cette série de victoires confère surtout à l’ASSE une dynamique positive alors que les Verts se préparent à affronter Paris FC samedi à Charléty (15h). Ils aborderont ce déplacement en tant que favoris, ce qui témoigne de leur montée en puissance dans le haut du classement. L’ASSE pointe actuellement la quatrième place du championnat, à six points de la deuxième place occupée par Angers.

Toutefois, cette série de victoires n’est pas le seul exploit que les Stéphanois ont réalisé cette saison en Ligue 2. L’une des particularités notables de la performance de l’ASSE cette saison réside dans sa discipline sur le terrain. Après 26 journées de championnat, l’équipe dirigée par Olivier Dall’Oglio n’a jamais joué en supériorité numérique et n’a pas non plus connu de situation d’infériorité numérique, selon Le But. Cette constance dans le maintien du nombre égal de joueurs sur le terrain est une rareté dans le football moderne.

Trois suspensions signalées à l’ASSE

À noter que, malgré l’absence de situations numériques particulières, l’ASSE n’a pas été épargnée par les suspensions. Trois joueurs de Sainté, Benjamin Bouchouari, Florian Tardieu et Thomas Monconduit, ont été suspendus à différents moments de la saison, même si cela n’a pas compromis la cohésion de l’équipe ni son succès sur le terrain.

Ce niveau de discipline et de performance témoigne de la solidité de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio et de sa capacité à surmonter les obstacles, qu’ils soient sur le terrain ou en dehors. Alors que la saison avance, l’AS Saint-Étienne semble déterminée à poursuivre sur sa lancée et à réaliser davantage d’exploits en vue d’un retour en Ligue 1 la saison prochaine.